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Adana'da 2023 yerine 2024 kutlandı! "Biz Adanalılar her yıl bir sonraki yılın coşkusunu yaşarız"

01.01.2023 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya 2023'e girerken, Adana’nın Kozan ilçesinde 2023 yılı yerine 2024 yılının kutlanması dikkatlerden kaçmadı. Yılbaşı coşkusunu yaşayan vatandaşlar herkese güzel bir sene dilemeyi de unutmadı. Vatandaşlardan biri ise "Biz Adanalılar her yıl bir sonraki yılın coşkusunu yaşarız, tüm Türkiye 2023 yılını kutlarken bizler 2024 yılını kutluyoruz.” diye konuştu.

Adana'da 2023 yerine 2024 kutlandı! "Biz Adanalılar her yıl bir sonraki yılın coşkusunu yaşarız"

Bazı Adanalılar, Adana'nın farklı bir kent olduğunu ifade ederek 2023 yılı yerine 2024 yılını kutladı. Kozan ilçesinde düzenlenen bazı yılbaşı eğlencelerinde esnafın 2023 yılı değil de 2024 yılı süslemeleri ile eğlence düzenlemesi dikkat çekti. Vatandaşlardan Ali Tutar, Adana’nın farklılıklar kenti olduğunu ifade ederek tüm Türkiye 2023 yılını kutlarken biz 2024 yılını kutluyoruz” dedi.

"BİZ ADANALILAR HER YIL BİR SONRAKİ YILIN COŞKUSUNU YAŞARIZ"

Esnaflardan Veysel Şakir günler öncesinde 2024 yılının heyecanının ilçede yaşandığını kaydederek "Biz Adanalılar her yıl bir sonraki yılın coşkusunu yaşarız, tüm Türkiye 2023 yılını kutlarken bizler 2024 yılını kutluyoruz. Huzur içinde neşe içinde ilimizde güzel bir sene diliyorum” dedi.

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Yeni yılda eğlencenin tadını çıkaran vatandaşlar 2024 yılı için geri sayım yaparak renkli görüntüler oluşturdu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana Kozan yeni yıl

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