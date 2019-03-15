HABER

Adana'da 250 polis ile sokak çetelerine operasyon: 11 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 08:51 | Son Güncelleme

Adana'da sokak çetelerine yönelik 250 polis ile şafak operasyonu düzenledi. Aralarında çocukların da bulunduğu 11 kişinin gözaltına alındığı operasyonda 7 ruhsatsız av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu haplar ele geçirildi.

Adana'da 250 polis ile sokak çetelerine operasyon: 11 gözaltı

Silahlı tehdit, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve mala zarar verme suçlarına işleyen sokak çetelerine üye olduğu iddia edilen 14 kişinin ev ve iş yeri adreslerini belirleyen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sabahın ilk saatlerinde operasyon için düğmeye bastı. Özel Harekat, Terörle Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele şubeleri ve ilçe emniyet müdürlüklerinde görevli 250 polis ile merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'ndeki 19 ev ve iş yerine eş zamanlı baskın yapıldı.

Evlerin demir kapılarını koç başlarıyla kırarak giren ekipler, aralarında 18 yaşından küçüklerin de bulunduğu 11 kişiyi gözaltına aldı. Özel eğitimli narkotik köpeğinin de kullandığı aramalarda olaylarda kullanıldığı düşünülen 7 ruhsatsız av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu haplar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

(DHA)

PARTNERSaba Tümer'in bir de kardeşini görünSaba Tümer'in bir de kardeşini görün
Sokak çetesine 250 polisle şafak operasyonu!Sokak çetesine 250 polisle şafak operasyonu!
Polonya'da öldürülen Furkan'ın cenazesi memleketi Konya'ya getirildiPolonya'da öldürülen Furkan'ın cenazesi memleketi Konya'ya getirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana operasyon sokak çeteleri

En Çok Okunan Haberler

Üniversiteli İrem Su hayata tutunamadı

Üniversiteli İrem Su hayata tutunamadı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu: Bugünden itibaren ücretsiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu: Bugünden itibaren ücretsiz

O ilçe merkez seçildi piyango vurdu!

O ilçe merkez seçildi piyango vurdu!

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

İçişleri Bakanı Soylu: Bu provokasyonun bedelini kim öderdi?

İçişleri Bakanı Soylu: Bu provokasyonun bedelini kim öderdi?

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Eline telefonunu alan canlı yayın yaptı! Utanç sırası

Eline telefonunu alan canlı yayın yaptı! Utanç sırası

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

Akşener'den gerilim yaşadığı Erdoğan'a: Sen hapse giderken...

Akşener'den gerilim yaşadığı Erdoğan'a: Sen hapse giderken...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sokak çetesine 250 polisle şafak operasyonu!

Sokak çetesine 250 polisle şafak operasyonu!

Son dakika! Yeni Zelanda'daki katliama Türkiye'den ilk tepki

Son dakika! Yeni Zelanda'daki katliama Türkiye'den ilk tepki

Polonya’da öldürülen Furkan’ın cenazesi Konya’ya getirildi

Polonya’da öldürülen Furkan’ın cenazesi Konya’ya getirildi

Fatih'te bir araç iki iş yerine daldı

Yer: Fatih! Korkunç olay

Ankara'da halk otobüsü devrildi!

Ankara'da halk otobüsü devrildi!

Tekerlekli sandalyeyle Tekirdağ'dan Çanakkale'ye yolculuk

Çanakkale ruhu engel tanımadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.