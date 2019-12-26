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  4. Adana'da 3 ilçede eğitime ara verildi

Adana'da 3 ilçede eğitime ara verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 10:23 | Son Güncelleme

Adana'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün Yüreğir, Seyhan'da bazı okullarda, Ceyhan'da ise tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Adana'da 3 ilçede eğitime ara verildi

Adana Valiliği yaptığı yazılı açıklamada, ”Elverişsiz hava koşulları nedeniyle öğrencilerimizin herhangi bir olumsuz durum yaşamaması için ilimiz Yüreğir İlçesi Farabi Anadolu Lises, Doğakent Anadolu Lisesi, Çamlıbel Şehit Kamil Yelmen Anadolu Lisesi, Kaşgarlı Mahmut Ortaokulu, Emine Özgüler Gürsu İmam Hatip Ortaokulu, Tuğrulbey Ortaokulu, Aziz Sancar Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Borsa İstanbul Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Seyhan Rotary Anadolu Lisesi, Tahsilli Şehit Hulusi Emre Dilci Ortaokulu, Fevziye Çelik Ortaokulu ile Seyhan ilçesi Şakirpaşa Anadolu Lisesi, 125. Yıl Ortaokulu, Gülbahçesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 26 Aralık Perşembe günü 1 gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmişti. Adı geçen okullarımız haricindeki tüm okullarımızda eğitim- öğretime devam edilecektir” ifadelerini kullandı.

CEYHAN KAYMAKAMINDAN AÇIKLAMA

Ceyhan Kaymakamı Bayram Yılmaz, yaptığı açıklamada, "Ceyhan ilçemizde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle öğrencilerimizin herhangi bir olumsuz durum yaşamaması için 26 Aralık 2019 Perşembe eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" dedi.

Kaynak: İHA

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