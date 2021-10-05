HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Adana'da 3 kişiyi yaralayan saldırgan serbest kaldı, başka suçtan girdiği cezaevinden kaçtı

Adana'da 3 kişiyi yaralayan saldırgan serbest kaldı, başka suçtan girdiği cezaevinden kaçtı

05.10.2021 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da 3 kişiyi yaraladığı, 3 eve de ateş ettiği öne sürülen, çift tabancayla baskın yaptığı görüntüleri ortaya çıkan zanlı adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Başka bir suçtan 8 ay hapis cezası olduğu için cezaevine gönderilen şahıs, açık cezaevinden de kaçtı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 22 Eylül'de meydana gelen olayda Ferruh E.’nin (25), 19 Mayıs Mahallesi'nde Eyüp Y, Hüseyin K. ve Eren Y.’yi silahlı saldırı sonucu yaraladığını belirledi.

3 AYRI EVE DE ATEŞ ETMİŞ

Zanlının 3 ayrı eve de silahla ateş ettiğini tespit eden polis, zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Ekip, şüpheli Ferruh E’nin merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi’nde araçla seyir halinde olduğu bilgisine ulaştı. Bu bilgi üzerine bölgeye giden ekipler, “dur” ihtarına uymayarak kaçan zanlıyı takibe aldı. Ara sokağa girdikten sonra bir evin duvarına çarpan zanlı araçtan inerek yaya halde kaçmayı sürdürdü. Şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı. Aracı inceleyen ekipler, biri otomatik tabanca olmak üzere ruhsatsız iki tabanca ele geçirdi.

ATEŞ ETTİĞİ ANLAR KAMERADA

Öte yandan, zanlının bir araçtan inip bir kişiyi çift silahla kovalayıp ateş ederek yaralaması ise anbean güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Zanlının yaralama olayını gerçekleştirdikten sonra aynı araçla kaçtığı da görüntülendi.

CEZAEVİNDEN KAÇTI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Zanlı başka bir suçtan 8 ay hapis cezası olduğu için cezaevine gönderildi. Açık cezaevine alınan zanlı buradan da kaçtı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2 metrelik yılan paniği! Görünce ne yapacağını şaşırdı2 metrelik yılan paniği! Görünce ne yapacağını şaşırdı
Araçtan pompalı tüfek çıkardığını gören gözlerine inanamadı! Sokak ortasında ateş açtıAraçtan pompalı tüfek çıkardığını gören gözlerine inanamadı! Sokak ortasında ateş açtı
UBER Türkiye yetkililerine hapis istemi!UBER Türkiye yetkililerine hapis istemi!
Anahtar Kelimeler:
Adana silahlı saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

3'üncü doz aşı ne zaman? Sağlık Bakanlığından flaş karar

3'üncü doz aşı ne zaman? Sağlık Bakanlığından flaş karar

Facebook, WhatsApp, Instagram'da kullanıcı bilgileri çalındı mı?

Facebook, WhatsApp, Instagram'da kullanıcı bilgileri çalındı mı?

Aldatma skandalı! Karısını, iş insanıyla yakaladı

Aldatma skandalı! Karısını, iş insanıyla yakaladı

Mehmet Şef böyle duyurdu! "Bugün itibariyle sözleşmeyi feshediyoruz"

Mehmet Şef böyle duyurdu! "Bugün itibariyle sözleşmeyi feshediyoruz"

18 yaşındaki Aleyna'nın ölümünde yeni gelişme! Skandal mesajlar ortaya çıktı

18 yaşındaki Aleyna'nın ölümünde yeni gelişme! Skandal mesajlar ortaya çıktı

Sürpriz sonuç! Oyları artırdı, sırayı kaptı

Sürpriz sonuç! Oyları artırdı, sırayı kaptı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

18 yaşındaki Aleyna bu notu bırakıp intihar etti! Şoke eden iddia

18 yaşındaki Aleyna bu notu bırakıp intihar etti! Şoke eden iddia

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Cacık yiyip ağız suyuyla gargara yaptı, ehliyeti kaptırdı

Cacık yiyip ağız suyuyla gargara yaptı, ehliyeti kaptırdı

Şantaj iddiası! Genç kız not bırakıp intihar etti

Şantaj iddiası! Genç kız not bırakıp intihar etti

Koronavirüs rehberi güncellendi! Karantina süreleri kısaldı

Koronavirüs rehberi güncellendi! Karantina süreleri kısaldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.