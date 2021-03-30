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  4. Adana'da 40 metrelik kuyruk! İndirim için saatlerce sıra beklediler

Adana'da 40 metrelik kuyruk! İndirim için saatlerce sıra beklediler

30.03.2021 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da bir züccaciye mağazası açılışında yapılan indirimi duyan vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu. Koronavirüs vakalarının hızla arttığı kentte mağazaya girmek isteyen vatandaşlar, dakikalarca kuyrukta sıra bekledi.

Adana'da 40 metrelik kuyruk! İndirim için saatlerce sıra beklediler

Merkez Çukurova ilçesi, Mahfesığmaz Mahallesi'nde bir züccaciye mağazası sabah 07.30’da açıldı. Açılışa özel indirimler olması nedeniyle vatandaşlar da sabahın erken saatlerinde kuyruğa girdi.

40 METRELİK KUYRUK!

Mağaza çalışanlarının kuyruktaki vatandaşları sırayla içeri almasına rağmen yaklaşık 30-40 metre uzunluğunda kuyruk oluştu. Kuyrukta sosyal mesafeye neredeyse hiç uyulmazken, vatandaşlar mağazaya girebilmek için dakikalarca kuyrukta sıra bekledi.

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ERKEN SAATLERDEN İTİBAREN SIRAYA GİRMİŞLER

Öte yandan, çevredeki vatandaşlar kuyruğun sabah saatlerinden itibaren oluştuğunu ve giderek arttığını söyledi.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Adana

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