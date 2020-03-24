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  4. Adana'da, 650 bin liralık sahte temizlik ürünü ele geçirildi

Adana'da, 650 bin liralık sahte temizlik ürünü ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2020 10:04 | Son Güncelleme

Adana'da koronavirüs nedeniyle talebin arttığı temizlik ve dezenfektan ürünleriyle ilgili sahte üretim yapan kişiler polis ekiplerinin düzenlediği baskınla yakalandı. Koronavirüs salgının fırsat bilerek sahte üretim tesisine dönüştürdükleri depoda 650 bin lira değerinde temizlik ve dezenfektan malzemesi ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs nedeniyle halkın rağbet gösterdiği temizlik ve dezenfektan ürünlerinin sahtelerini üretip, piyasaya süren kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi'ndeki depoya baskın yapan ekipler, piyasa değeri 650 bin lira olan; 7 ton 650 litre gül suyu, 4 ton 473 litre sıvı deterjan, 3 ton 48 kilo toz deterjan, 625 litre kolonya, 125 litre aseton, 1102 adet şampuan, 511 adet krem ele geçirdi. Ürünleri piyasaya sürmeye hazırlanan, ismi açıklanmayan şüpheli gözaltına alındı. (DHA)

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