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Adana'da 80 bin Suriyeli fotoğrafları çekilerek kayıt altına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.11.2018 10:40 | Son Güncelleme

Adana'da yakaşık 80 bin Suriyeli fotoğrafları çekilerek kayıt altına alınırken, kimliksiz 10 bin Suriyeli'nin ise tespit edildiği, 20 bininin ise başka bir ilde bulunması gerektiği halde Adana'da olduğu tespit edildi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yabancılar Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde belirli aralıklarla Suriyeli göçmenlere yönelik uygulama gerçekleştirdi.

Özellikle Suriyelilerin yoğun yaşadığı mahallelere giden ekipler, kimlik kontrolü yaparak üzerlerinde kimlik bulunmayan veya eksik evrak olan Suriyelilerin fotoğraflarını çekerek kayıt altına aldı.

Yapılan uygulamalarda yaklaşık 80 bin göçmeninin kayıt altına alındığı öğrenildi.

Ayrıca kimliksiz 10 bin Suriyelinin tespit edildiği, 20 bin Suriyelinin ise başka ilde bulunması gerektiği halde Adana'da olduğu saptandı.

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Anahtar Kelimeler:
adana Suriyeli

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Okuyucu Yorumları 46 yorum
alın alın kendi vatandaşınızın bi değeri yok.eyt ye gelince kaynak yok suriyelilere varrrr
baş belaları. akp kazanamazsa zaten bu surıyeliler yüzünden kazanamayacak
başımıza bela oldular ..!!
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