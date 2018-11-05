Adana'da 80 bin Suriyeli fotoğrafları çekilerek kayıt altına alındı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yabancılar Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde belirli aralıklarla Suriyeli göçmenlere yönelik uygulama gerçekleştirdi.

Özellikle Suriyelilerin yoğun yaşadığı mahallelere giden ekipler, kimlik kontrolü yaparak üzerlerinde kimlik bulunmayan veya eksik evrak olan Suriyelilerin fotoğraflarını çekerek kayıt altına aldı.

Yapılan uygulamalarda yaklaşık 80 bin göçmeninin kayıt altına alındığı öğrenildi.

Ayrıca kimliksiz 10 bin Suriyelinin tespit edildiği, 20 bin Suriyelinin ise başka ilde bulunması gerektiği halde Adana'da olduğu saptandı.

