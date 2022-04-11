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Adana'da acı olay! Cani eş, Elif'i kucağındaki bebeğe aldırmadan öldürdü

11.04.2022 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da dün meydana gelen acı olayda cezaevinden çıkan eş Murat İyik dehşet saçmış, Elif İyik defalarca bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. 36 yaşındaki Elif'in cinayet anında bebeğinin kucağında olduğu, korumaya çalıştığı belirtilirken, bıçaklama anında ''Yetişin'' diye bağırdığı kaydedildi. Polisin her yerde aradığı Murat İyik bugün polise teslim olurken, genç kadının cenazesi ise Küçükoba Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Adana'da acı olay! Cani eş, Elif'i kucağındaki bebeğe aldırmadan öldürdü

Olay, dün saat 22.00 sıralarında, Adana'nın Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 4 çocuk sahibi Elif ve Murat İyik çifti, 7 yıl önce 'uyuşturucu' suçundan cezaevine girdi. Çiftin en küçük çocuğu, koruyucu aileye verilirken, diğer 3 çocuk da devlet yurduna yerleştirildi. Elif İyik, 2021’de tahliye edilirken, Murat İyik ise 3 ay önce cezaevinden çıktı. Eşinden boşanmak isteyen Elif İyik, kuzeninin evine yerleşti. Boşanmak istemeyen Murat İyik ise cezaevinden çıkınca eşini sürekli rahatsız etmeye başladı.

'YETİŞİN’ DİYE BAĞIRMIŞ

Olay günü eşinin yaşadığı eve giden Murat İyik, konuşmak istediğini söyledi. Kuzenin 4 aylık oğlu Ali kucağında olan Elif, eşinin yanına giderek konuşmaya başladı. Ancak çıkan tartışma kısa sürede büyüyünce Elif İyik, "Yetişin" diye bağırdı. Bu sırada Murat İyik, eşini kucağında bebek olduğu halde bıçakladı. Çığlıkları duyarak yanlarına gelen genç kadının kuzeni Feyyaz B.'ye bıçağı doğrultup "Yaklaşma" diye bağıran Murat İyik, hızla evden çıktı.

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BEBEKLE BİRLİKTE YERE YIĞILDI

Eşi tarafından defalarca bıçaklanmasına rağmen kucağındaki Ali'yi bırakmayıp koruyan Elif İyik, yere yığıldı. Murat İyik kaçınca Feyyaz B., saldırından yara almadan kurtulan oğlunu kadının kucağından alıp, polis ve sağlık ekiplerini çağırdı. Ağır yaralanan genç kadın, götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti. İyik'in cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Elif İyik, Küçükoba Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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POLİSE TESLİM OLDU

Öte yandan polisin her yerde aradığı Murat İyik, bugün emniyete giderek teslim oldu. İşlemleri tamamlanan Murat İyik, kendisini görüntüleyen gazetecilere, “Pişmanım” dedi. Emniyete götürülen İyik’in, Cinayet Büro Amirliği’ndeki sorgusu sürüyor.

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(DHA)


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cinayet Adana
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