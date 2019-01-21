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Adana'da açığa alınan lise müdürü, ahırda ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 21.01.2019 09:44 | Son Güncelleme

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde bir süre Tufanbeyli Şehit Mesut Alcı Anadolu Lisesi Müdürlüğü yapan, daha sonra açığa alınan Hacı Ali Aktürk evinin ahırında ölü bulundu.

Adana'da açığa alınan lise müdürü, ahırda ölü bulundu

Tufanbeyli ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Hacı Ali Aktürk, Tufanbeyli Şehit Mesut Alcı Anadolu Lisesi Müdürlüğü görevini yürütürken karıştığı bazı olaylar nedeniyle açığa alınarak hakkında dava açıldı.

Aktürk, dün evinin ahırına hayvanlara bakmaya indi. Ancak ahırdan çıkmayınca yakınları ahıra indi. Aktürk'ü yerde yatarken görünce hemen sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aktürk'ün öldüğünü, boynunda ve yüzünde morluklar olduğunu tespit etti.

Aktürk'ün kalp krizi geçirip öldüğü üzerinde durulurken, cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi.

Kaynak: İHA

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anadolu lisesi adana Tufanbeyli

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