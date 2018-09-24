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Adana'da acil serviste büyük kavga! Hastane savaş alanına döndü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 21:32 | Son Güncelleme

Adana'da acil serviste özel güvenlik elemanları ile hasta yakınları arasında çıkan kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde tartışma sonrası çıkan kavgaya onlarca kişinin müdahale edişi ve acil servisteki panik anları saniye saniye yansıdı.

Olay Seyhan Devlet Hastanesi Acil Servisinde geçtiğimiz aylarda meydana gelmişti. İddiaya göre Adana'da 3 Mayıs'ta trafik kazası geçiren Sefa U. kontrol amacıyla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılmış, Sefa U. ve 4 yakını acil serviste yaşanan tartışma sırasında güvenlik görevlileri ile hastane çalışanını darp etmişti.

İDDİANAME MAHKEME TARAFINDAN KABUL EDİLMİŞTİ

Güvenlik görevlilerinin şikayetçi olması üzerine haklarında 'basit yaralama, hakaret, yaralama' suçlarından Abdil U. ve Erol Y'nin 17'şer yıl, Filiz U'nun 15 yıl, Sefa U'nun 12 yıl 6 ay ve Mustafa U'nun da 1 yıl 6 ay hapisle cezalandırılması istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 10. Asliye Ceza Mahkemesinde kabul edilmişti.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

4 güvenlik görevlisi ile bir hastane çalışanını darp ettikleri iddiasıyla haklarında dava açılan tutuklu Abdil U., Erol Y. ve Sefa U. ile tutuksuz sanık Filiz U. ve Mustafa U.'nun karıştığı olayın hastane koridorundaki güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde özel güvenlik elemanları ile hasta yakınlarının kavga ettiği, bir süre sonra polisin kavgayı ayırmak için acil servise geldiği görülüyor.

Sanıkların yargılanmalarına önümüzdeki günlerde başlanacak. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
adana Acil Servis kavga

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Yine mi Adana???
Bitmedi gitti şu hanzolar.
ne düşünebiliriz ki. çok marjinal kültür dolu bir görüntü. hani derler ya avrupai :-)))))
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