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Adana'da akılalmaz görüntüler! Seyir halinde dans etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 11:18 | Son Güncelleme

Adana'da kaydedilen görüntülerde hareket halindeki bir araçtaki sürücü, önce aracın kapısını açıyor ardından ayağa kalkarak dans ediyor. Sürücünün o anlarda tek eliyle de direksiyonu kontrol etmeye çalıştığı görülüyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere tepki yağıyor.

Adana'da ismi öğrenilemeyen sürücü, hareket halindeki hafif ticari aracının kapısını açıp, ayağa kalkarak, müzik eşliğinde dans etmeye başladı. Sürücünün bazen arkasına dönüp, tek eliyle direksiyonu kontrol etmeye çalıştığı görüldü.

VİRAJA YAKLAŞAN ARACI AYAĞI İLE YÖNLENDİRİYOR

Tehlikeli yolculuk, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, viraja yaklaşan sürücünün bir ayağını yere sürterek, aracı yönlendirdiği anlar da yer aldı. Sürücü, daha sonra hafif ticari aracıyla ara sokaklara girerek, gözden kayboldu.

Sosyal medyadan paylaşılan bu görüntü, izleyenlerin tepkisini çekti.

Kaynak: DHA

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