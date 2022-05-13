HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Adana'da akıllara durgunluk veren olay! 'Bütün mahalle bize katıldı' deyip bir ailenin kabusu oldular: Bize bir şey olursa bunlar yapmıştır

Adana'da akıllara durgunluk veren olay! 'Bütün mahalle bize katıldı' deyip bir ailenin kabusu oldular: Bize bir şey olursa bunlar yapmıştır

13.05.2022 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da meydana gelen korkunç olayda kimliği belirsiz 5 kişi tarafından evleri kurşunlanan ailenin 1 gün sonra da hem kendi hem de akrabalarının evi benzin dökülerek yakıldı. İddiaya göre, hurdacılık yapan 6 çocuk babası Yusuf Kırtay'ı terör örgütü DEAŞ sempatizanları son dönemde 'Bu mahallede herkes bize katıldı. Sende katıl' diyerek tehdit etti. Baba İsa Kırtay, ''Bunlar mahallede ellerinde silahla geziyorlar. Bir an önce bulunsunlar. Eğer bize bir şey olursa bunlar yapmıştır'' dedi.

Adana'da akıllara durgunluk veren olay! 'Bütün mahalle bize katıldı' deyip bir ailenin kabusu oldular: Bize bir şey olursa bunlar yapmıştır

Adana’da kimliği belirsiz 5 kişi tarafından evleri kurşunlanan ailenin 1 gün sonra da hem kendi hem de akrabalarının evi benzin dökülerek yakıldı. Kurşunlanma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken aile husumetlilerinin olmadığını, faillerin terör örgütü DEAŞ sempatizanları olduğunu öne sürerek biran önce yakalanmalarını istedi. Edinilen bilgiye göre olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi 1311 Sokakta 9 Mayıs Pazartesi günü gece saatlerinde meydana geldi.

İddiaya göre, hurdacılık yapan 6 çocuk babası Yusuf Kırtay'ı (25) terör örgütü DEAŞ sempatizanları son dönemde 'Bu mahallede herkes bize katıldı. Sende katıl' diyerek tehdit etti.

Screenshot_8

ÖNCE KURŞUNLADILAR, SONRA ATEŞE VERDİLER

Kırtay ise sempatizanların teklifine olumsuz yanıt verince 9 Mayıs gece saatlerinde kimliği belirsiz, yüzleri maskeli 5 kişi sokağa geldi. Bir süre sokakta gezen kişiler, yanlarında getirdikleri tabanca ve uzun namlulu silahlarla Kırtay'ın evinin avlu kapısına ateş etti. Kırtay ise olayı polise bildirdi.
10 Mayıs Salı günü gece saatlerinde ise yine kimliği belirsiz kişiler tarafından Yusuf Kırtay'ın ve hemen yanında bulunan ağabeyi Abit Kırtay'ın evi benzin dökülerek yakıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını güçlükle söndürürken 2 ev kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri de failleri yakalamak için çalışma başlattı.

Screenshot_9

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kimsenin yaralanmadığı olayda kurşunlama anı ise mahalledeki bir evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yüzleri maskeli 5 kişinin sokağa gelip evin avlu kapısına nişan alıp ateş etmesi, sokakta serbestçe gezip etrafta inceleme yapmaları yer aldı.

Screenshot_10

''EĞER BİZE BİR ŞEY OLURSA BUNLAR YAPMIŞTIR''

Yusuf ve Abit Kırtay'ın babaları İsa Kırtay (60), “İlk önce gece gelip burayı taradılar. Taradıktan 1 gün sonra evi ateşe verdiler. İtfaiye geldi 2 saatte söndürdü. Evdeki her şey yandı. Hiçbir şey kalmadı. Sadece kıyafetleriyle dışarı çıktılar” diye konuştu.
Evlatlarının evini yakan şahısların mahallede herkesi tehdit ettiklerini öne süren baba Kırtay, “Bunlar mahallede ellerinde silahla geziyorlar. Gasp, hırsızlık yapıyorlar. Bunların biran önce bulunmalarını istiyorum. Bağlantılarının da bulunmalarını istiyorum. Yeşilbağlar ve Bahçelievler mahallelerine dadanmış durumdalar. Ceza almalarını istiyorum. Devletimize güveniyorum. Eğer bize bir şey olursa bunlar yapmıştır çünkü benim düşmanım yok” ifadelerini kullandı.

Screenshot_11

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uyuşturucu şüphelisinden şok çıkış: Kimseyi dövemiyoruz artıkUyuşturucu şüphelisinden şok çıkış: Kimseyi dövemiyoruz artık
Kılıçdaroğlu'ndan flaş çağrı! O tweetinin sırrı ortaya çıktı!Kılıçdaroğlu'ndan flaş çağrı! O tweetinin sırrı ortaya çıktı!
Tam 74 sene önce İsmet İnönü talimat vermişti! Bir devir sona erdiTam 74 sene önce İsmet İnönü talimat vermişti! Bir devir sona erdi
Anahtar Kelimeler:
Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Herkes altını konuşuyor ama gümüş yatırımcıları da şokta!

Herkes altını konuşuyor ama gümüş yatırımcıları da şokta!

Altın ve döviz dolu poşetle geldi! "Sen savcı falan değilsin"

Altın ve döviz dolu poşetle geldi! "Sen savcı falan değilsin"

Eski istihbarat başkanının Kaftancıoğlu paylaşımına EGM'den sert tepki

Eski istihbarat başkanının Kaftancıoğlu paylaşımına EGM'den sert tepki

Vergi muafiyetinde kapsam genişliyor!

Vergi muafiyetinde kapsam genişliyor!

Yasak aşk yaşayan sevgililer köprüden göle atladı

Yasak aşk yaşayan sevgililer köprüden göle atladı

AK Partililerden Mansur Yavaş'a tepki: Zabıtalar görevden alınsın

AK Partililerden Mansur Yavaş'a tepki: Zabıtalar görevden alınsın

İlginizi Çekebilir

Çukur'un Timsah Celil'i trans birey olmuştu! Sözleri ağlattı: "Bu kadar sert bir şey beklemiyordum"

Çukur'un Timsah Celil'i trans birey olmuştu! Sözleri ağlattı: "Bu kadar sert bir şey beklemiyordum"

Bilim insanları 'ölümü tersine çevirdi'

Bilim insanları 'ölümü tersine çevirdi'

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

11.000 voltla ateş topuna döndü! ''Birkaç dakikalığına ölüydüm''

11.000 voltla ateş topuna döndü! ''Birkaç dakikalığına ölüydüm''

Kokusu afrodizyak etkisi yaratıyor: Tek özelliği bu değil!

Kokusu afrodizyak etkisi yaratıyor: Tek özelliği bu değil!

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.