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  4. Adana'da alacaklılara kızan kişi hacizli otomobilini benzin döküp yaktı

Adana'da alacaklılara kızan kişi hacizli otomobilini benzin döküp yaktı

23.12.2021 22:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da bir kişi, oturduğu sitenin önünde, üzerinde çok sayıda haciz bulunduğunu öne sürdüğü otomobilini ateşe verdi. Alevler içinde kalan araç kısa sürede küle dönerken yangına itfaiye müdahale etti. Otomobilini yakan kişi ise polis tarafından gözaltına alındı.

Adana'da alacaklılara kızan kişi hacizli otomobilini benzin döküp yaktı

Adana'nın Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, otomobilinin üzerine çok sayıda icra geldiği iddia edilen İ.G. alacaklıklara sinirlendi ve hırsını aracından çıkardı.

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YAKTIĞI ARAÇ KÜLE DÖNDÜ!

İ.G. oturduğu sitenin otoparkından yola çıkardıktan sonra aracını benzin dökerek ateşe verdi.

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Yolda aracın alevler içinde kaldığını gören site sakinleri, durumu itfaiyeye ve polise bildirdi.

GÖZALTINA ALINDI

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Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, alev topuna dönen aracı tazyikli su sıkarak söndürdü. Sahibi tarafından yakılan otomobil, yangın sonrası kullanılmaz hale geldi.

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Otomobilini ateşe veren İ.G. polis tarafından gözaltına alındı. (DHA-AA)


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yangın Adana
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