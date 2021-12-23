Adana'da alacaklılara kızan kişi hacizli otomobilini benzin döküp yaktı

Adana'nın Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, otomobilinin üzerine çok sayıda icra geldiği iddia edilen İ.G. alacaklıklara sinirlendi ve hırsını aracından çıkardı.
İ.G. oturduğu sitenin otoparkından yola çıkardıktan sonra aracını benzin dökerek ateşe verdi.
Yolda aracın alevler içinde kaldığını gören site sakinleri, durumu itfaiyeye ve polise bildirdi.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, alev topuna dönen aracı tazyikli su sıkarak söndürdü. Sahibi tarafından yakılan otomobil, yangın sonrası kullanılmaz hale geldi.
Otomobilini ateşe veren İ.G. polis tarafından gözaltına alındı. (DHA-AA)
Okuyucu Yorumları 0 yorum