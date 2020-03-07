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Adana'da ambulansın çarptığı araç, telefon direğinin halatında asılı kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.03.2020 14:52 | Son Güncelleme

Adana'nın Kozan ilçesinde ambulansın çarptığı hafif ticari araç, yol kenarındaki telefon direğinin halatında asılı kaldı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü yaralandı.

Çevreyolundaki Güneri Caddesi kavşağında yaşanan kazada, Kozan Devlet Hastanesi'nden aldığı hastayı kent merkezine götüren Atilla A. yönetimindeki ambulans, Bilal Kökyıldırım (52) yönetimindeki hafif ticari araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, yol kenarındaki telefon direğinin sabit durmasını sağlayan halatta asılı kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan hafif ticari araç sürücüsü Bilal Kökyıldırım, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken, ambulanstaki hasta başka bir ambulansla hastaneye gönderildi.

Polis, kaza ile ilgili çalışma başlattı.

(DHA)

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araba ambulans halat adana

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