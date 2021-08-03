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  4. Adana'da aniden yola fırlayan küçük çocuğa otobüsün çarpma anı kamerada

Adana'da aniden yola fırlayan küçük çocuğa otobüsün çarpma anı kamerada

03.08.2021 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da annesiyle yolun karşısına geçmeye çalışırken halk otobüsünün çarptığı 7 yaşındaki Muhammet Ali Yıldız, hayatını kaybetti. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, 29 Temmuz günü saat 18.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Levent Caddesi'nde meydana geldi.

Yolun karşısına geçtikleri sırada annesi Emine Yıldız'ın (40) elini bırakıp koşan 7 yaşındaki Muhammet Ali Yıldız'a, Adana Büyükşehir Belediyesine ait Özlem D. (43) idaresindeki halk otobüsü çarptı.

HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın ardından bölgeye sevk edilen ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan küçük çocuk, hastanede hayatını kaybetti.

Sürücü Özlem D. ise polis merkezindeki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Adana
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