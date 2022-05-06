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Adana'da anneannesinin mezarını ziyarete gitti, şaşkına döndü: Artık ölüleri soyuyorlar

06.05.2022 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da anneannesinin mezarının demir korkuluğu çalınan Mustafa Uruç, gördükleri karşısında şaşkına döndü. “Artık dirileri bıraktılar ölüleri soyuyorlar, bunu yapanlarda bir gün bu mezara gelecek” diyen Uruç, ''Hırsızlar artık işi gücü bırakmış ölülerle uğraşıyor. Yarın bir gün bu hırsızların da geleceği yer burası. Onların vicdanına bırakıyorum'' sözlerini sarf etti.

Adana'da anneannesinin mezarını ziyarete gitti, şaşkına döndü: Artık ölüleri soyuyorlar

Tavuk besiciliği yapan Mustafa Uruç (34) Ramazan Bayramında bundan 20 yıl önce hayatını kaybeden anneannesi Havva Deniz’in Buruk Mezarlığındaki mezarını ziyarete gitti. Uruç ziyaret sırasında mezara geldiğinde gördüğü manzarayla şok oldu. Uruç, anneannesinin mezarının demir korkuluğunun betondan sökülerek çalındığını fark etti. Bunun üzerine mezarlıkta görevli özel güvenlik görevlilerine durumu bildirdi. Uruç, daha sonra anneannesinin mezarında dua etti.

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''DİRİLER BİTTİ ÖLÜLERİ SOYUYORLAR''

Mustafa Uruç, artık hırsızların dirileri bırakıp ölüleri de soyduğunu belirterek, “Bayramda mezar ziyaretinde demir korkuluğu görmeyince şok oldum. Ancak mezarlığa genel olarak baktığımda bir çok mezarın demir korkuluklarının çalındığını gördüm. Hırsızlar artık işi gücü bırakmış ölülerle uğraşıyor. Yarın bir gün bu hırsızların da geleceği yer burası. Onların vicdanına bırakıyorum. Hırsızların çaldığı demir korkuluk çok bir para etmez ancak biz şimdi onun kaç katı parayla yenisini yaptıracağız. Gelip isteseler ben onlara para verirdim” dedi.

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Demir korkuluk hırsızlıklarının sadece Buruk Mezarlığıyla sınırlı olmadığı Asri, Küçük Oba ve Kabasakal mezarlıklarında da hırsızlık olaylarının yaşandığı öğrenildi.

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(İHA)

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