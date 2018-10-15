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Adana'da annenin çocuklarına şiddet uyguladığını öne süren mahalleli isyan etti

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2018 11:54 | Son Güncelleme

Adana'da kocası tarafından terk edilen ve annesi ile birlikte yaşayan hamile kadının 2 çocuğuna sürekli şiddet uyguladığı iddiası ortalığı karıştırdı.

Adana'da annenin çocuklarına şiddet uyguladığını öne süren mahalleli isyan etti

Olay, Adana merkez Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, M.G. 8 yıl önce İ.G. ile evlendikten sonra çiftin en büyüğü 7 olmak üzere 2 çocuğu dünyaya geldi. Aile, maddi sıkıntı yaşamaya başlayınca çift arasında geçim sıkıntısından dolayı kavga başladı.

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Koca İ.G. ise daha sonra 2 çocuğunu ve hamile olan eşini bırakarak evden kaçtı. Bu durumu kaldıramayan genç kadın ise iddialara göre çocuklarına sürekli şiddet uygulamaya başladı.

Çöplüğü andıran evde yaşam savaşı veren çocukların bir de anne şiddetinden dolayı her gün ağlamaya başladığını gören mahalleli, buna dayanamayarak duruma isyan etti. Vatandaşlar, 155 polis imdat hattını arayarak, "Mahallede çocuklarına şiddet uygulayan anne var" diyerek şikayetçi oldu. Bunun üzerine olay yerine polis geldi.

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Polisi karşısında gören anne ise "Çocuklarımı vermem" diyerek ağlamaya başladı. Polis ekipleri haklarında şikayet olduğunu belirterek, kadını ikna edip çocuklarıyla birlikte polis merkezine götürdü. Öte yandan mahalledeki kadınlar ise kadının çocuklarını sürekli dövdüğünü ve vicdanen çok rahatsız oldukları öne sürerek son çare olarak polisi aramak zorunda kaldıklarını söyledi. (İHA)

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adana anne Çocuk şiddet Seyhan

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Yine adana yürü be
kadının psikolojisi bozulmuş belliki eşiyle olan durumdan. çocuklara kötü davranan bu kadın kadar babaları olacak kişide bi o kadar suçludur çocuklara uygulanan şiddetten
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