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Adana'da annesine yapılan teklif çıldırttı, kurşun yağdırdı! 'Seni kocamla evlendirelim'

09.08.2022 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da meydana gelen korkunç olayda 59 yaşındaki S.K., aynı mahallede oturduğu D.A.'ya “Seni kocamla evlendirelim” teklifinde bulununca D.A.’nın oğlu Hüseyin A. S.K.’nin evine pompalı tüfekle kurşun yağdırdı. Hüseyin A. ile arkadaşları Murat K. ve Umut A. operasyonla yakalanırken Hüseyin A. ile Murat K., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Umut A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'da annesine yapılan teklif çıldırttı, kurşun yağdırdı! 'Seni kocamla evlendirelim'

Adana'nın Seyhan ilçesi Saruhuğlar Mahallesi'nde oturan S.K., iddiaya göre, komşusu D.A.'ya, "Seni kocamla evlendirelim" dedi. D.A. bu teklifi reddetse de S.K., sosyal medya üzerinden mesaj atmaya devam etti. Olayı öğrenen D.A.'nın oğlu Hüseyin A., 5 Ağustos günü saat 04.00 sıralarında, arkadaşları Murat K. ve Umut A. ile S.K.'nin evine gitti. Otomobilden inen Hüseyin A., yanında getirdiği pompalı tüfekle S.K.'nin evine rastgele ateş açtı. Yanındaki arkadaşı Murat K., silahtan çıkan boş fişekleri toplarken, Umut A. ise bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Şüpheliler, silahlı saldırının ardından olay yerinden kaçtı.

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OPERASYONLA YAKALANDILAR

Silah seslerine uyanan S.K. ile eşi M.K.'nin (49) ihbarıyla adrese, Gasp Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Polis, sosyal medyada paylaşılan saldırı görüntülerinin ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Adresleri belirlenen şüpheliler, eş zamanlı baskınlarla gözaltına alındı. Emniyete götürülen Hüseyin A., evini kurşunladığı S.K.'nin, sürekli annesini rahatsız ettiğini öne sürüp, silahlı saldırıyı bu nedenle düzenlediğini söyledi.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin A. ile Murat K., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, Umut A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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(DHA)

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