Adana'da aşırı sıcak... Şemsiyeleri çıkarttılar! 'Adana’nın sıcağında yaşamak çok zor'

Kavurucu sıcakların etkisi altına aldığı Adana’da tüm zamanların en sıcak Haziran ayı yaşanıyor. Sıcaktan korunmaya yönelik çeşitli önlemlerin alınmaya başladığı kentte vatandaşların şemsiye ile dolaşmaya başladıkları görüldü. Sıcaktan bunalan çocuklar ise sulama kanallarına akın etti. Motokurye olarak tüm gün güneş altında motor sürdüğünü belirten bir vatandaş ise serinlemek için şapkasını buzluğa koyduğunu ifade etti.

BİR ELİNDE SU BİR ELİNDE ŞEMSİYE İLE DIŞARIYA ÇIKTI

Şemsiye ile sıcaktan korunmaya çalıştığını belirten Medine Uğurpakkan, "Şapka takamadığım için şemsiye almak zorunda kaldım. Adana’nın sıcağında yaşamak çok zor. Allah sıcağın altında çalışanlara yardım etsin. Şemsiyeyi bu sefer güneşte kullanayım da kafama güneş geçmesin diye yanıma aldım. Çalışıyorum, mecbur olmasam dışarıya hiç çıkmam, bir an önce kendimi eve atmak istiyorum" dedi.

Çocuklar ile birlikte sulama kanalında suya girerek serinleyen Burhan Çimen de, "Öyle bir sıcak var ki Adana cehennem gibi yanıyor. Şu an Adana bir 40-50 derece vardır. Çocuklar havuza para veremiyorlar, ben de onları getirdim. Serinlemek için buraya geliyoruz" şeklinde konuştu.

Kanalda yüzen çocuklardan Yılmaz Musa Tekin, "Adana çok sıcak abi, yanıyoruz. Gelip yüzüyoruz, burada serinliyoruz" derken, günde 12 saat güneş altında motokuryelik yaptığını belirten Apo Ceylan ise, "Günde 50 defa gelerek ayaklarımızı kanala sokuyoruz serinlemek için. Gözlük kullanıyorum, şapkamı buzluğa koyuyorum. Bütün önlemleri alıyoruz ama boş, fayda etmiyor. Klimalı bir motor almam lazım kendime" ifadelerini kullandı. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır





