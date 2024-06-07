HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Adana'da aşırı sıcak... Şemsiyeleri çıkarttılar! 'Adana’nın sıcağında yaşamak çok zor'

Adana'da aşırı sıcak... Şemsiyeleri çıkarttılar! 'Adana’nın sıcağında yaşamak çok zor'

07.06.2024 10:54
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıcaklığın tüm zamanların rekor seviyesine ulaştığı Adana’da vatandaşlar sıcaktan şemsiye ile korunmaya çalıştı. Çocuklar ise sulama kanallarına akın etti.

Adana'da aşırı sıcak... Şemsiyeleri çıkarttılar! 'Adana’nın sıcağında yaşamak çok zor'

Kavurucu sıcakların etkisi altına aldığı Adana’da tüm zamanların en sıcak Haziran ayı yaşanıyor. Sıcaktan korunmaya yönelik çeşitli önlemlerin alınmaya başladığı kentte vatandaşların şemsiye ile dolaşmaya başladıkları görüldü. Sıcaktan bunalan çocuklar ise sulama kanallarına akın etti. Motokurye olarak tüm gün güneş altında motor sürdüğünü belirten bir vatandaş ise serinlemek için şapkasını buzluğa koyduğunu ifade etti.

BİR ELİNDE SU BİR ELİNDE ŞEMSİYE İLE DIŞARIYA ÇIKTI

Şemsiye ile sıcaktan korunmaya çalıştığını belirten Medine Uğurpakkan, "Şapka takamadığım için şemsiye almak zorunda kaldım. Adana’nın sıcağında yaşamak çok zor. Allah sıcağın altında çalışanlara yardım etsin. Şemsiyeyi bu sefer güneşte kullanayım da kafama güneş geçmesin diye yanıma aldım. Çalışıyorum, mecbur olmasam dışarıya hiç çıkmam, bir an önce kendimi eve atmak istiyorum" dedi.

d55745a8-9cb3-4601-86cb-1dd69bde93c9

Çocuklar ile birlikte sulama kanalında suya girerek serinleyen Burhan Çimen de, "Öyle bir sıcak var ki Adana cehennem gibi yanıyor. Şu an Adana bir 40-50 derece vardır. Çocuklar havuza para veremiyorlar, ben de onları getirdim. Serinlemek için buraya geliyoruz" şeklinde konuştu.

Kanalda yüzen çocuklardan Yılmaz Musa Tekin, "Adana çok sıcak abi, yanıyoruz. Gelip yüzüyoruz, burada serinliyoruz" derken, günde 12 saat güneş altında motokuryelik yaptığını belirten Apo Ceylan ise, "Günde 50 defa gelerek ayaklarımızı kanala sokuyoruz serinlemek için. Gözlük kullanıyorum, şapkamı buzluğa koyuyorum. Bütün önlemleri alıyoruz ama boş, fayda etmiyor. Klimalı bir motor almam lazım kendime" ifadelerini kullandı. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Abdullah Çatlı'nın adı o kentte meydana verildiAbdullah Çatlı'nın adı o kentte meydana verildi
Mezuniyet heyecanı kabusa döndü: Okul yöneticileri hakkında da çıkan karar dikkat çektiMezuniyet heyecanı kabusa döndü: Okul yöneticileri hakkında da çıkan karar dikkat çekti
1,5 saatte 1 hektar alan yandı! Gece yarısı korkutan dakikalar1,5 saatte 1 hektar alan yandı! Gece yarısı korkutan dakikalar
Anahtar Kelimeler:
Adana sıcaklık
En Çok Okunan Haberler
Jose Mourinho, Ali Koç'tan ilk transferini istedi!

Jose Mourinho, Ali Koç'tan ilk transferini istedi!

Resmi Gazete'de yayımlandı ama firmalar uymuyor! Emekliler yine hayal kırıklığına uğradı: İndirimi kullanamıyorlar

Resmi Gazete'de yayımlandı ama firmalar uymuyor! Emekliler yine hayal kırıklığına uğradı: İndirimi kullanamıyorlar

Eşini boğdu, kendini astı! O sırada eve giren çocuk feryat etti: "Ben bu manzarayı nasıl unutacağım"

Eşini boğdu, kendini astı! O sırada eve giren çocuk feryat etti: "Ben bu manzarayı nasıl unutacağım"

AK Parti'deki değişim tartışması büyüdü! Erdoğan ikna edildi ama bazı partililer tepkili

AK Parti'deki değişim tartışması büyüdü! Erdoğan ikna edildi ama bazı partililer tepkili

Ekrem İmamoğlu farklı kazandı! Ortaya çıkan tablo herkesi şaşırttı

Ekrem İmamoğlu farklı kazandı! Ortaya çıkan tablo herkesi şaşırttı

Salgın hastalık paniği büyüyor: Temas ile bulaşıyor, vaka sayısı giderek artıyor! Kaynağı tespit edilemedi

Salgın hastalık paniği büyüyor: Temas ile bulaşıyor, vaka sayısı giderek artıyor! Kaynağı tespit edilemedi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Stanley Klasik serisinin en çok satan termosu kısa süreliğine indirimde

Stanley Klasik serisinin en çok satan termosu kısa süreliğine indirimde

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Yaz ayı fırsat ayı! Apple'dan Stanley'e %50'ye varan indirimler

Yaz ayı fırsat ayı! Apple'dan Stanley'e %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.