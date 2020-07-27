HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Adana'da av tüfekli saldırı: 2 yaralı

Adana'da av tüfekli saldırı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2020 07:16 | Son Güncelleme

Adana'da evlerinin önünde iki kişinin av tüfekli saldırısına uğrayan Erhan A. ve Ayhan Ş., saçmaların isabet etmesiyle yaralandı.

Adana'da av tüfekli saldırı: 2 yaralı

Olay, saat 01.30 sıralarında Yeşilevler Mahallesi 52052 Sokak'ta meydana geldi. Evlerinin önünde oturan Erhan A. ve Ayhan Ş., iddiaya göre V.T. ve S.Ö.'nün av tüfekli saldırısına uğradı.

12 el ateş eden saldırganlar, olayın ardından kaçarken, Erhan A. ve Ayhan Ş. ise tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslar ile hastane sevke edildi.

Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBebek geliyorBebek geliyor
Arnavutköy'de bomba alarmı!Arnavutköy'de bomba alarmı!
AÖF yaz okulu ne zaman başlayacak?AÖF yaz okulu ne zaman başlayacak?

En Çok Okunan Haberler

Romanya'dan flaş Türkiye kararı

Romanya'dan flaş Türkiye kararı

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor

Özlem Yıldız'ı kızdıran soru: Değirmenin suyu nereden geliyor?

Özlem Yıldız'ı kızdıran soru: Değirmenin suyu nereden geliyor?

Demet Akalın'dan 'Olduğumuz gibi güzeliz' akımına tepki!

Demet Akalın'dan 'Olduğumuz gibi güzeliz' akımına tepki!

DSÖ'den dünyayı korkutan açıklama! Açık açık söyledi

DSÖ'den dünyayı korkutan açıklama! Açık açık söyledi

Erdoğan talimat verdi: Bina boşaltılıyor

Erdoğan talimat verdi: Bina boşaltılıyor

İlginizi Çekebilir

Erdoğan talimat verdi: Bina boşaltılıyor

Erdoğan talimat verdi: Bina boşaltılıyor

İmamoğlu'ndan Ayasofya açıklaması

İmamoğlu'ndan Ayasofya açıklaması

Korkuya neden oldu! Uzmanı uyardı: 1-2 metre uzağında kalınmalı

Korkuya neden oldu! Uzmanı uyardı: 1-2 metre uzağında kalınmalı

Gelinini tilki zannedip av tüfeğiyle öldürdü

Gelinini tilki zannedip av tüfeğiyle öldürdü

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı

Diğer Haberler
Ayasofya Camii'nde bu sabah! Yoğunluk sürüyor

Ayasofya Camii'nde bu sabah!

Konya'da korkunç olay! Park kavgasında eniştesini öldürdü

Park kavgasında eniştesini öldürdü

Arnavutköy'de şüpheli valiz alarmı

Arnavutköy'de bomba alarmı!

Karaman'da feci kaza! Koyuna çarparak takla atan aracın sürücüsü öldü

Karaman'da feci kaza! Koyuna çarparak takla atan aracın sürücüsü öldü

Elazığ'da otomobil uçurumdan yuvarlandı, 3 kardeş öldü

Cenaze dönüşü facia! 3 kardeş olay yerinde can verdi

Diyarbakır'da temizlik aracı, yüzü maskeli kişilerce yakıldı

Diyarbakır'da temizlik aracı, yüzü maskeli kişilerce yakıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.