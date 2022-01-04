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  4. Adana’da baba ve çocuklarına acı veda! Acılı anne evlatlarının tabutunu okşadı

Adana’da baba ve çocuklarına acı veda! Acılı anne evlatlarının tabutunu okşadı

04.01.2022 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu hayatını kaybeden baba ve 2 evladı, gözyaşları arasında toprağa verildi. Eşi ve evlatlarını toprağa veren Asiye Çulha'nın ise cenazede güçlükle ayakta durduğu gözlenirken, tabutlarını okşadığı anlar yürek dağladı. Baba ve 2 evladının cansız bedenleri yan yana defnedildi.

Adana’da baba ve çocuklarına acı veda! Acılı anne evlatlarının tabutunu okşadı

Edinilen bilgiye göre, olay Adana merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi 4182 Sokak'taki 3 katlı evin birinci katında meydana geldi. İddiaya göre, Asiye Çulha (35) sabah çocukları Ali (8) ve Hüseyin’i (6) okula göndermek için kalktı. Marangoz eşi Samet Çulha (40) ile birlikte sobalı odada yatan çocuklarının yanına geldi. Çocuklarına seslenen anne, cevap alamayınca yanlarına gidip uyandırmak istediği çocuklarının ve eşinin hareketsiz olduğunu fark edip çığlık attı.

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Annenin çığlığı üzerine olay yerine gelen komşuları hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Bunun üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, baba ve iki çocuğunun hayatını kaybettiğini belirledi. Samet, Ali ve Hüseyin Çulha’nın cansız bedenleri, otopsi için kaldırıldığı Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’ndan alınarak Buruk Mezarlığı’na götürüldü.

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YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Burada kılınan namazın ardından baba ve 2 evladının cansız bedenleri yan yana defnedildi. Eşi ve evlatlarını toprağa veren Asiye Çulha ise cenazede güçlükle ayakta durabildi. Metanetini toplayarak evlatlarının tabutların yanına gelen Çulha, uzun süre gözyaşı döktü.

Cenazeye Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl ve Çulha ailesinin yakınları katıldı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
zehirlenme Adana
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