Adana'da belediye otobüsleri öğrencilere ücretsiz olacak

Sözlü, yaptığı yazılı açıklamada, 13 ilçede Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezlerini faaliyete geçirip, her yıl yaklaşık 11 bin öğrenciye ücretsiz kurslarla lise ve üniversite sınavlarına hazırlanma fırsatı sunduklarını anımsattı.

Kent genelindeki eğitim desteğine toplu taşıma hizmetini de dahil edeceklerini belirten Sözlü, şunları kaydetti:

"Sosyal belediyeciliğin bir gereği olarak Türkiye'de en ucuz toplu taşıma hizmetini veren Adana Büyükşehir Belediyesi, yeni hizmet dönemimizde çocukların eğitimi için her türlü fedakarlığı yapan dar gelirli vatandaşlarımızın destekçisi olmayı sürdürecektir. 1 Nisan'dan sonra, yeni oluşacak belediye meclisimizde karar alarak, belediye otobüslerimizin tüm hatlarda ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerimizin tamamına ücretsiz toplu taşıma hizmeti vermesini sağlayacağız. Öğrencilerimiz, okullarına gidip gelirken klimalı, konforlu ve güvenli belediye otobüslerimizden ücretsiz yararlanacaklar."

Yeni dönemimizde 18 yaş altı tüm öğrencilerimize “Otobüs ve Metro” ücretsiz!



Öğrenci kardeşlerimizin harçlıkları cebinde kalsın diye; #AdımADANA pic.twitter.com/GiVE8ORxMV — Hüseyin Sözlü (@HuseyinSozlu) 29 Mart 2019

(AA)



