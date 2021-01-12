Adana'da bina sakinlerinin imdadına 'Komiser Şener' yetişti

Olay, dün saat 16.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’ndeki 51 dairelik Süleyman Arıkoğlu Apartmanı’nda meydana geldi. Yapımına 1980 yılında başlanan ve 6 sene içinde tamamlanan apartman için 2015 yılında bazı bina sakinlerinin isteği üzerine kentsel dönüşüme başvuruldu. O dönem kentsel dönüşüm projesini başlatması için bir müteahhit ile görüşüldü. Görüşmelerin sonucunda 5-6 daire sahibi dışında kalan diğer mülk sahipleri müteahhitle anlaşmaya sıcak bakmadı. Buna rağmen azınlıkta olan daire sahiplerinin harekete geçmesi ve alınan karot örneğinin uygun çıkmasıyla birlikte kentsel dönüşüm süreci başladı. Fakat bundan kısa bir süre sonra söz konusu müteahhit, bir suçtan dolayı cezaevine girdi. Apartmanın yıkılması ve diğer işlemler askıda kaldı. Müteahhitle anlaşan 5-6 daire sahibi ise bu süreçte evlerini boşaltıp başka yere taşındı. Apartmanda oturanlar, daha sonra başka müteahhitlerle anlaşmaya çalışsa da hiç kimse projeye sıcak bakmadı.

APARTMANIN KAPISINI ZİNCİRLE BAĞLADILAR

Aradan geçen 5 yıla rağmen herhangi bir müteahhitle anlaşamayan apartman sakinleri bu süreçte dairelerini boşaltan ve binanın yıkılmasını bekleyen eski komşularıyla ters düştü. Evlerini boşaltıp apartmanın yıkılmasını bekleyen daire sahipleri ilçe belediyesine dilekçe verdi. Bunun sonucunda ise yıkım kararı verilen fakat tekrar inşa edilmesi için ruhsatı alınamayan binanın elektrik ve su aboneliklerinin iptaline karar verildi. Karar üzerine elektrik ve suları kesilen apartman sakinleri ise herhangi bir müteahhitle anlaşılmaması ve belediyenin yeni bina için ruhsat vermemesinden dolayı binayı boşaltmadı. Elektriklerinin ve sularının her kesilmesinden sonra duruma itiraz eden ve tekrar açtıran apartman sakinleri verilen karşı bir dilekçeyle onlarca kez aynı durumu yaşadı. Son olarak olay günü sorumlu elektrik kurumundan gelen görevlilerin apartman trafosundan elektriği kesmesi ve abone sayaçlarını sökeceğini söylemesi üzerine binada oturanlar duruma tepki göstererek, apartmanın kapısını zincirle bağladı. Apartmanda oturan vatandaşlar, elektrik saatlerini toplamak için binaya girmeye çalışan görevlileri engelleyip, ellerindeki mumlarla bina önünde beklemeye başladı.