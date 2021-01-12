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Adana'da bina sakinlerinin imdadına 'Komiser Şener' yetişti

12.01.2021 11:19 | Son Güncelleme:
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Adana'da bina sakinlerinin imdadına 'Komiser Şener' yetişti

Adana'da yaklaşık 5 yıl önce kentsel dönüşüm kararı alınan ancak inşaatı yapacak müteahhidin tutuklanması nedeniyle işlemleri yarıda kalan apartmanın elektriği, yasal olarak yıkılması gerektiği için elektrik dağıtım şirketi görevlilerince kesildi, sayaçlar sökülmek istendi. Duruma tepki gösteren binada oturan vatandaşlar, apartman kapısını zincirleyince görevliler polise haber verdi. Gelen polis ekibinin başındaki komiser İsmail Şener, girişimi sayesinde apartmana elektrik verildi.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’ndeki 51 dairelik Süleyman Arıkoğlu Apartmanı’nda meydana geldi. Yapımına 1980 yılında başlanan ve 6 sene içinde tamamlanan apartman için 2015 yılında bazı bina sakinlerinin isteği üzerine kentsel dönüşüme başvuruldu. O dönem kentsel dönüşüm projesini başlatması için bir müteahhit ile görüşüldü. Görüşmelerin sonucunda 5-6 daire sahibi dışında kalan diğer mülk sahipleri müteahhitle anlaşmaya sıcak bakmadı. Buna rağmen azınlıkta olan daire sahiplerinin harekete geçmesi ve alınan karot örneğinin uygun çıkmasıyla birlikte kentsel dönüşüm süreci başladı. Fakat bundan kısa bir süre sonra söz konusu müteahhit, bir suçtan dolayı cezaevine girdi. Apartmanın yıkılması ve diğer işlemler askıda kaldı. Müteahhitle anlaşan 5-6 daire sahibi ise bu süreçte evlerini boşaltıp başka yere taşındı. Apartmanda oturanlar, daha sonra başka müteahhitlerle anlaşmaya çalışsa da hiç kimse projeye sıcak bakmadı.

APARTMANIN KAPISINI ZİNCİRLE BAĞLADILAR

Aradan geçen 5 yıla rağmen herhangi bir müteahhitle anlaşamayan apartman sakinleri bu süreçte dairelerini boşaltan ve binanın yıkılmasını bekleyen eski komşularıyla ters düştü. Evlerini boşaltıp apartmanın yıkılmasını bekleyen daire sahipleri ilçe belediyesine dilekçe verdi. Bunun sonucunda ise yıkım kararı verilen fakat tekrar inşa edilmesi için ruhsatı alınamayan binanın elektrik ve su aboneliklerinin iptaline karar verildi. Karar üzerine elektrik ve suları kesilen apartman sakinleri ise herhangi bir müteahhitle anlaşılmaması ve belediyenin yeni bina için ruhsat vermemesinden dolayı binayı boşaltmadı. Elektriklerinin ve sularının her kesilmesinden sonra duruma itiraz eden ve tekrar açtıran apartman sakinleri verilen karşı bir dilekçeyle onlarca kez aynı durumu yaşadı. Son olarak olay günü sorumlu elektrik kurumundan gelen görevlilerin apartman trafosundan elektriği kesmesi ve abone sayaçlarını sökeceğini söylemesi üzerine binada oturanlar duruma tepki göstererek, apartmanın kapısını zincirle bağladı. Apartmanda oturan vatandaşlar, elektrik saatlerini toplamak için binaya girmeye çalışan görevlileri engelleyip, ellerindeki mumlarla bina önünde beklemeye başladı.

5 yıldır bir gün bile binalarında huzurlu bir şekilde oturamadıklarını kaydeden apartman sakinlerinden Cengiz Avcı, binalarının yıkılması halinde belediyenin gerekli ruhsatı vermediği için yeni binanın yapılmasının şu an için imkansız olduğunu söyledi. Önceki müteahhitle anlaşıp evlerini boşaltan eski komşularının düşüncesizce davrandığını ve bu süreci yanlış yürüttüklerini kaydeden Avcı, “Kış mevsimi, insanlar evlerinde mağdur oluyor. Diyaliz makinesi olan hasta var. Koronavirüs hastalığını evinde geçiren komşularımız var. Bunlar ne yapacağını şaşırdı” diye konuştu.

‘ÇOCUKLAR EBA’DAN MAHRUM KALDI’

Binada oturan Zahide Ölmez ise mağduriyetlerinin giderilmesini istediğini söyledi. Ölmez, elektriklerinin sık sık kesilmesinden dolayı online eğitim alan çocuklarının Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sisteminden mahrum olduğunu ve derslerinden geri kaldığını söyledi.

BİNAYA ELEKTRİK VERİLDİ

Elektrik saatlerini toplamak için binaya giriş yapamayan görevliler bir süre sonra durumu polise haber verdi. Apartmana gelen polis ekipleri bina oturanları ve elektrik dağıtım şirketi görevlilerini dinledikten sonra evrakları inceledi. Ekiplerin başında olan Bağlar Polis Karakolu komiserlerinden İsmail Şener, elektrik saatlerini toplamak için gelen yetkililere resmi bir evrakla yarın polise başvuruda bulunmaları gerektiğini söyledi. Apartmanın elektriğinin açılması için kurum müdürüyle telefonla konuşan Komiser İsmail Şener, gereken sorumluluğu alarak tutanağa imza atacağını, şu an için apartman sakinlerinin mağdur olmamasını istediklerini söyledi. Şener’in “Vatandaşımız mağdur olmasın” diyerek tutanağı imzalamasından sonra bina elektriği tekrar açıldı. Komiser Şener’in bu davranışından dolayı duygulanan vatandaşlar ise alkışlar eşliğinde “Polisinize güvenin” diyerek ekiplere teşekkür etti. Ellerindeki mumları göstererek elektriklerinin açılmasını kutlayan vatandaşlar, ileriki süreç için karşı bir yasal süreç başlatacaklarını belirtti.

Kaynak: DHA

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