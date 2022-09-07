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  4. Adana'da bir garip olay! 6 aydır elektrik faturasını ödeyen kadını arıyor

Adana'da bir garip olay! 6 aydır elektrik faturasını ödeyen kadını arıyor

07.09.2022 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da bir kişi, 6 aydır 5 bin 800 liralık elektrik faturasının kim tarafından ödendiğinin bulunmasını istiyor. Esnaf Doğan Olgun, ''6 ay boyunca 5 bin 800 lira tutarındaki faturamızı başkası ödemiş. Biz bu durumu hiç fark etmedik. Bu nasıl oldu onu da bilmiyoruz. Elektriğimiz kesilince bu durumu öğrendik. Ben birçok fatura ödediğim için hiç fark etmedim. Ancak ben bu kadını bulup parasını takdim etmek istiyorum. Hakkı bize geçmesin'' şeklinde konuştu.

Adana'da bir garip olay! 6 aydır elektrik faturasını ödeyen kadını arıyor

Adana'da Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde oturan esnaf Doğan Olgun’un (37) bir süre önce elektriğini kesmeye geldiler. Olgun, gelen ekibe neden böyle bir şey yapıldığını sorması üzerine, “Abonelik iptal ettirildi, yeni abonelik almanız gerekiyor” yanıtını aldı.

Bunun üzerine Olgun, elektrik dağıtım şirketine giderek “Yıllardır ben aboneyim neden iptal oldu” diye sorunca yetkililer aboneliğin 6 ay önce Leyla Berhun isimli bir kadının üzerine geçtiğini, 5 bin 800 lira da fatura ödediğini söyledi. Olgun, kendi evine yeniden abone oldu. Olgun, 6 ay boyunca kendi elektriğinin başkası tarafından ödendiğini öğrenince, parayı vermek için kadını aramaya başladı.

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FATURAYI 6 AY BOYUNCA BAŞKASI ÖDEDİ

Olgun, kimsenin hakkının kimsede kalmaması gerektiğini belirterek, “6 ay boyunca 5 bin 800 lira tutarındaki faturamızı başkası ödemiş. Biz bu durumu hiç fark etmedik. Bu nasıl oldu onu da bilmiyoruz. Elektriğimiz kesilince bu durumu öğrendik. Ben birçok fatura ödediğim için hiç fark etmedim. Ancak ben bu kadını bulup parasını takdim etmek istiyorum. Onun hakkı bize geçmesin. Biz 6 ay boyunca fatura ödememişiz bu kadın ödemiş. Lütfen bizi izlerse benimle iletişime geçsin ben bu parayı ödemek istiyorum” dedi.

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(İHA)

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