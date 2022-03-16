Adana'da bir garip olay! Kıyafetlerini çıkardı, gece vakti çırılçıplak otomobilin üzerine uzandı

Adana’nın Seyhan ilçesinde yaşanan ilginç olayda, kıyafetlerini çıkartıp bir aracın üzerine uzanan kişi, bir mahalle sakini tarafından darbedildi.

İddiaya göre 15 Mart gecesi bir kişi yol ortasında kıyafetlerini çıkartıp bir aracın üzerine uzandı. Bu durumu gören vatandaşlar, şahsa kıyafetlerini giymesi konusunda uyarıda bulundu ancak şahıs uyarıları dinlemeyip aracın üzerinde uzanmaya devam etti.

KAÇTI AMA DURMADI

Bir süre sonra eli sopalı bir kişinin geldiğini gören şahıs, aracın üzerinden atlayarak kaçtı. Şahıs fazla uzaklaşmayarak mahalle sakinlerini tahrik etmeye devam etti. Vatandaşlar uzaklaşınca da tekrar aracın üzerine çıkıp uzandı. Bu duruma isyan eden bir mahalle sakini, şahsın yanına gelerek onu darp etti.

ANBEAN GÖRÜNTÜLENDİ

Vatandaş uzun süre çıplak şahsı döverken, bu anlar da saniye saniye görüntülendi. Vatandaşın elinden kurtulan şahıs olay yerinden kaçtı. Bir mahalle sakini de şahsın kıyafetlerini yerden alıp ona doğru götürdü. Çıplak vatandaş daha sonra gözden kayboldu. (İHA)



