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Adana’da bir köpek bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

13.07.2021 23:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da bir köpek bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Adana’da bir köpek bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

İddiaya göre, merkez Çukurova ilçesi, Karslılar Mahallesi’nde sabah evinden çıkan Sultan Nasırlıoğlu, evinin çevresinden kötü kokular geldiğini fark etti. Bunun üzerine boşluk alana giden Nasırlıoğlu, boş bir havuzda bıçaklanarak öldürülmüş halde bir köpek buldu.

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Görüntüleri çekip sosyal medyada paylaşan Nasırlıoğlu, ardından Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’e ulaştı. Başkan Çetin’in talimatıyla ekipler gelerek köpeğin cesedini kaldırdı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. (İHA)

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Adana
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