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  4. Adana'da börekçide silahlı kavga! 2 kişi yaralandı

Adana'da börekçide silahlı kavga! 2 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.10.2020 02:28 | Son Güncelleme

Adana'da, bir börekçide çıkan silahlı kavgada iş yeri sahibi ile çalışanı yaralandı.

Adana'da börekçide silahlı kavga! 2 kişi yaralandı

Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Dadaloğlu Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'ndaki bir börekçide meydana geldi.

Kimliği belirsiz kişiler ile iş yeri sahibi arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kimliği belirsiz kişilerin kavga sırasında tabancayla ateş açması sonucu isimleri öğrenilemeyen iş yeri sahibi ile bir çalışanı yaralandı.
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Olayın ardından şüpheliler, geldikleri otomobile binip, kaçarken, yaralılar ise yakınları tarafından bölgedeki bir özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor.

DHA

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