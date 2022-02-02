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Adana'da 'bu kadar da olmaz' dedirten hırsızlık! ''İçeri girdiğimizde çamaşırlarını gördük...''

02.02.2022 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da meydana gelen hırsızlık olayı ''bu kadar da olmaz'' dedirten türden. Eşyalı olarak kiraladığı evdeki bütün eşyaları, kapıları, mutfak dolabı ve kombiyle petekleri çalarak izini kaybettiren hırsız her yerde aranıyor. Olay sonrası konuşan site görevlisi, ''İçeriye girdiğimizde kıyafetlerini de bir odaya bırakıp gitmiş. Kapı ve pencereler, petekler sökülmüş haldeydi. İçerideki bütün eşyalar alınmıştı'' derken, site yöneticisi ''böyle bir olayı ilk defa görüyorum'' diyerek şaşkına döndü.

Adana'da 'bu kadar da olmaz' dedirten hırsızlık! ''İçeri girdiğimizde çamaşırlarını gördük...''

Adana’da bir kişi, eşyalı olarak kiraladığı evdeki bütün eşyaları, kapıları, mutfak dolabı ve kombiyle petekleri çalarak izini kaybettirdi. Mobilyacıların evden söktükleri kapı ve mutfak dolaplarını araca yükleme anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Çarkıpare Mahallesi’ndeki bir sitenin 16. katında meydana geldi. İddiaya göre, 27 gün önce M.T. (33), kendisini esnaf olarak tanıtan Hüseyin Can T.’ye (32) eşyalı olarak 2 bin 400 liraya evini kiraladı.

BÜTÜN EŞYALARI TEK TEK SATTI

Hüseyin Can T., evi kiraladıktan sonra iddiaya göre önce evdeki bütün koltuk, yatak, beyaz eşyalar, ankastre set, kombi, doğalgaz petekleri, masa, gardırop ve klima gibi bütün eşyaları tek tek sattı. Geçen 30 Ocak Pazar günü ise bir mobilyacıyla anlaşan Hüseyin Can T., ‘Evi yeniliyorum, bütün kapı, pencere ve mutfak dolaplarını da satıyorum’ diyerek 3 bin liraya anlaştı.

Mobilyacılar ise her şeyden habersiz eve gelip 1 saat içerisinde bütün kapıları, pencereleri ve mutfak tezgahı ile dolabını söktü.

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KOMŞULAR KAPI OLMADIĞINI GÖRÜNCE EV SAHİBİNİ ARADI

Akşam saatlerinde eve gelen komşular ise kapıları sökülmüş, içeride ise hiçbir şey olmayan evi görünce ev sahibi M.T.’yi aradı. M.T. ise gelen telefon üzerine eve gelip, manzara karşısında şok oldu. M.T., hemen kiracısını aradı ancak ulaşamadı. Bunun üzerine M.T., durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler ise apartmanın güvenlik kamerasından dolap ve kapıları söken mobilyacıya ulaştı.

DOLAP VE KAPILAR YERİNE TAKILDI

Savcılık kararıyla mobilyacı, dolap ve kapıları geri getirip yerine taktı. Ancak kombi, petek, klima ve diğer eşyalar ise bulunamadı. Polis ekiplerinin Hüseyin Can T.’yi arama çalışmaları ise sürüyor.

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''GÜLSEK Mİ AĞLASAK MI BİLEMİYORUM''

Sitenin yöneticisi Ömer Şahin, ilk defa böyle bir olayı gördüklerini söyledi. Şahin, “25 gün boyunca kiracı, evin içerisinde eşyaları teker teker evden götürüyor. Evin içerisini bomboş bırakıyor. Bu normal bir hırsızlık ama Pazar günü tekrar kiracı eve mobilyacıları gönderiyor ve bütün mutfak dolaplarını, kapıları, muslukları söküp götürüyor. Böyle bir olay sadece Adana’da olur. O da gelip bizi buldu. Bu devirde böyle bir olayı yaşadığımız için gülsek mi ağlasak mı bilemiyorum. Böyle bir olay ömrü hayatım boyunca bir daha başıma gelmez. Evin içerisindeki eşyaları kurtaramayız büyük ihtimal ama çok şükür dolap ve kapıları kurtardık” diye konuştu.

''ÇAMAŞIRLARINI BIRAKIP GİTMİŞ''

Sitenin görevlisi Mustafa Köşger ise eve girdiklerinde Hüseyin Can T.’nin sadece kıyafetlerini bir odada bıraktığını gördüklerini belirterek, “İçeriye girdiğimizde bu manzarayı gördük. Kapı ve pencereler, petekler sökülmüş haldeydi. İçerideki bütün eşyalar alınmıştı. Sadece bir odaya da çamaşırlarını bırakıp gitmiş. Polisler sağolsun gidip eşyaları aldık” dedi.

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(İHA)

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