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  4. Adana'da çığ! Ölü ve yaralılar var

Adana'da çığ! Ölü ve yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 20:51 | Son Güncelleme

Adana'nın Pozantı ilçesinde krom ocağının bulunduğu mevkiide yoğun kar yağışı nedeniyle çığ düştü. Adana Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre çığda 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı ve 1 kişinin de kaybolduğu bildirildi.

Adana'da çığ! Ölü ve yaralılar var

Yoğun kar yağışının yaşamı güçleştirdiği Pozantı'da akşam saatlerinde çığ felaketi yaşandı. Çamlıbel Mahallesi Çatalsınır mevkiinde bulunan krom ocağı yakınlarında yoğun kar yağışı nedeniyle çığ düştü. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ADANA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Valilik'ten yapılan açıklamda "Çığ düşmesi sonucunda ilk belirlemelere göre; 1 vatandaşımız hayatını kaybetti, 2 vatandaşımız yaralı ve 1 vatandaşımız kaybolmuştur. Bölgede Jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir" denildi.

Kaynak: DHA

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