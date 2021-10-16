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  4. Adana’da Cono aşiretine şafak vakti operasyon: Çok sayıda gözaltı

Adana’da Cono aşiretine şafak vakti operasyon: Çok sayıda gözaltı

16.10.2021 07:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da gasp, hırsızlık, yağma, aşk vaadiyle dolandırıcılık suçlarına karıştığı öne sürülen Cono aşiretine helikopter destekli operasyon düzenlendi. Şafak vakti düzenlenen operasyonda özel harekat timleri koçbaşlarıyla kapıları kırıp evlere girerek çok sayıda şüpheliyi yakaladı.

Adana’da Cono aşiretine şafak vakti operasyon: Çok sayıda gözaltı

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, gasp, yağma ve aşk vaadiyle dolandırıcılık suçlarına karıştığı öne sürülen Cono aşiretine yönelik operasyon düzenlendi. Helikopter destekli operasyon şafak vakti başladı. Özel harekat timleri söz konusu şüphelilerin evlerine koçbaşıyla kapıları kırıp girdi. Kelepçe takılarak etkisiz hale getirilen şüpheliler gözaltına alındı.

ÖZEL HAREKÂT DA KATILDI

Söz konusu şüphelilerin evlerinde arama çalışmaları yapılırken özel harekat timleri mahallede uzun namlulu silahlarla yoğun güvenlik önlemi aldı. Gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Operasyonla ilgili detaylar ilerleyen saatlerde Adana Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşılacak.

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(iHA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Adana
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