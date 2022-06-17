Adana'da "Cono mahallesi"ne drone'lu operasyon! Polis yapılan aramalarda uyuşturucu ele geçirdi

Adana'da polis, 'Cono mahallesi' olarak bilinen, uyuşturucu madde satışının yoğun olduğu, Cono Aşireti'nin yaşadığı mahallede drone'lu uygulama yaptı. Metruk binalar ve şüpheli araçlarda polis ekiplerince arama yapıldı. Çok sayıda polisin katıldığı aramada esrar, eroin ve bonzai ele geçirildi.

CONO AŞİRETİ'NİN YAŞADIĞI MAHALLEYE UYUŞTURUCU OPERASYONU

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ile Yüreğir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesinde Cono Aşireti'nin yaşadığı Ulubatlı Hasan Mahallesi’nde uygulama yaptı.

Uyuşturucu madde satışının yoğun olduğu mahalleye giren çok sayıda ekibe, drone'la da havadan destek verildi.

UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Mahalledeki metruk binalar ve şüpheli araçlarda arama yapan ekipler 1,16 gram esrar, 0,72 gram eroin ve 0,57 gram bonzai ele geçirdi.

Ayrıca uygulamada 2 şüpheli de gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheliler, ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. (DHA)

