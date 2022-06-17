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Adana'da "Cono mahallesi"ne drone'lu operasyon! Polis yapılan aramalarda uyuşturucu ele geçirdi

17.06.2022 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da 'Cono mahallesi' olarak bilinen mahallede uyuşturucu operasyonu yapıldı. Cono Aşireti'nin yaşadığı Yüreğir ilçesinin Ulubatlı Hasan Mahallesi’nde drone'lu uygulamaya çok sayıda polis katıldı. Uyuşturucu madde satışının yoğun olduğu mahallede metruk binalar ve şüpheli araçlarda yapılan aramalarda uyuşturucu ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilerinin savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Adana'da "Cono mahallesi"ne drone'lu operasyon! Polis yapılan aramalarda uyuşturucu ele geçirdi

Adana'da polis, 'Cono mahallesi' olarak bilinen, uyuşturucu madde satışının yoğun olduğu, Cono Aşireti'nin yaşadığı mahallede drone'lu uygulama yaptı. Metruk binalar ve şüpheli araçlarda polis ekiplerince arama yapıldı. Çok sayıda polisin katıldığı aramada esrar, eroin ve bonzai ele geçirildi.

CONO AŞİRETİ'NİN YAŞADIĞI MAHALLEYE UYUŞTURUCU OPERASYONU

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ile Yüreğir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesinde Cono Aşireti'nin yaşadığı Ulubatlı Hasan Mahallesi’nde uygulama yaptı.

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Uyuşturucu madde satışının yoğun olduğu mahalleye giren çok sayıda ekibe, drone'la da havadan destek verildi.

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UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Mahalledeki metruk binalar ve şüpheli araçlarda arama yapan ekipler 1,16 gram esrar, 0,72 gram eroin ve 0,57 gram bonzai ele geçirdi.

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Çatışmalar nedeniyle ara verilmişti! Cono Aşireti'nin yaşadığı mahallede dikkat çeken satılık yazısıÇatışmalar nedeniyle ara verilmişti! Cono Aşireti'nin yaşadığı mahallede dikkat çeken satılık yazısı

Ayrıca uygulamada 2 şüpheli de gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheliler, ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. (DHA)

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