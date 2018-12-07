Adana'da Çukurova Belediyesi'ne silahlı baskın! Ölü ve yaralılar var

Adana'da merkez Çukurova Belediyesi'ni silahla basan zabıta amiri, zabıta müdürü Cengiz Aydoğdu ile Zabıta Komiseri Habil Aykan'ı öldürdü. Saldırı da zabıta memuru Kemal Özdemir de yaralandı.

Olaydan sonra başına silah dayayan saldırgan polis tarafından ikna edilerek gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BELEDİYE BAŞKANI’NDAN İLK AÇIKLAMA

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin saldırı ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

Çok üzgünüm onu belirteyim, kabul edilebilir bir olay değil... İnsanlar bir toplumsal cinnet mi yaşıyor, anlayabilmiş değilim. Olayı duyunca hemen geldik ama saldırganı ve yaralıları götürmüşlerdi. Bir zabıta memuru zabıta müdürünün odasına giriyor ve zabıta müdürünü öldürüyor ardından Habil isminde zabıta komiseri vardı onu da öldürüyor. Bir de Kemal Özdemir ismindeki bir başka zabıta memurunu yaralıyor. Biz de olayın şaşkınlığını yaşıyoruz. Saldırganın eski çalışan olduğu doğru değil şu anda mevcut belediye memuru, kendisi de zabıta memuru. Yapı kontrol de görevli. Şu anda görevde olan bir personel, kendi aralarındaki şahsi meselenin ne olduğunu şu anda tespit etmeye çalışıyoruz. Herkes şokta şu anda nedenini de kimse bilmiyor.





