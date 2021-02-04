HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Adana'da damat dehşeti: 1 ölü, 3 yaralı

Adana'da damat dehşeti: 1 ölü, 3 yaralı

04.02.2021 21:21 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Adana'da damat dehşeti: 1 ölü, 3 yaralı

Adana’da eşiyle boşanma aşamasında olan Hasan A., kayınpederinin evini tabancayla basarak dehşet saçtı. Eşi, kayınpederi ve kayınbiraderini tabancayla yaralayan Hasan A. aynı silahla intihar etti.

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi’nde bulunan bir apartmanın 7’nci katındaki dairede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, eşiyle boşanma aşamasında olan Meryem A. bir süredir babasının evinde kalıyordu. Bugün akşam saatlerinde Hasan A., kayınpederinin evine elinde tabanca ile geldi. Evin içerisine giren Hasan A., eşi Meryem A.’yı göğsünden, kayınpederi Mehmet K.’yı başından, ve kayınbiraderi Yaşar K.’yı elinden vurdu. Hasan A. aynı silahla intihar etti.

AW234967_01

3 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mehmet K., Meryem A. ve Yasar K.’yı kentteki hastanelere kaldırdı. Başından yaralanan Mehmet K. ve göğsünden yaralanan Meryem A.’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekibi, yaralıları ambulanslarla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Haber üzerine olay yerine giden ailenin akrabaları ve yakınları gözyaşı döktü.

(AA / İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Onun bağımlılığı başka! Günde 10 litre içiyor Onun bağımlılığı başka! Günde 10 litre içiyor
Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sinema ve tiyatroların açılış tarihiyle ilgili açıklamaKültür ve Turizm Bakanı'ndan sinema ve tiyatroların açılış tarihiyle ilgili açıklama
Nasıl öğretmen olunur? Sınıf öğretmeni, engelli, gölge öğretmen olma yoluNasıl öğretmen olunur? Sınıf öğretmeni, engelli, gölge öğretmen olma yolu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Diyarbakır'da 10 ay sonra bir ilk

Diyarbakır'da 10 ay sonra bir ilk

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Melek İpek için istenen ceza belli oldu

Melek İpek için istenen ceza belli oldu

Manisa'da ölü bulunan 4 genç, veda videosu çekmiş

Manisa'da ölü bulunan 4 genç, veda videosu çekmiş

Bahçeli'den 'yeni anayasa' açıklaması

Bahçeli'den 'yeni anayasa' açıklaması

Diğer Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Arslan'ı kabul etti

Erdoğan, AYM Başkanı'nı kabul etti

Kahramanmaraş'ta korkunç olay! Arkadaşını 10 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Korkunç olay! Arkadaşını 10 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sinema ve tiyatroların açılış tarihiyle ilgili açıklama

Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sinema ve tiyatroların açılış tarihiyle ilgili açıklama

Twitter'dan Bahçeli'nin Boğaziçi Üniversitesi paylaşımlarına kısıtlama

Twitter'dan Bahçeli'nin paylaşımlarına kısıtlama

MEB, ilkokul ve ortaokullarda yüz yüze eğitimin usul ve esaslarını belirledi

MEB'den flaş yüz yüze eğitim açıklaması! Detaylar belli oldu

Samsun'da 'Boğaziçi' eylemine polis müdahalesi: 19 gözaltı

Samsun'da 'Boğaziçi' eylemine polis müdahalesi: 19 gözaltı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.