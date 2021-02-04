Adana'da damat dehşeti: 1 ölü, 3 yaralı

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi’nde bulunan bir apartmanın 7’nci katındaki dairede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, eşiyle boşanma aşamasında olan Meryem A. bir süredir babasının evinde kalıyordu. Bugün akşam saatlerinde Hasan A., kayınpederinin evine elinde tabanca ile geldi. Evin içerisine giren Hasan A., eşi Meryem A.’yı göğsünden, kayınpederi Mehmet K.’yı başından, ve kayınbiraderi Yaşar K.’yı elinden vurdu. Hasan A. aynı silahla intihar etti.

3 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mehmet K., Meryem A. ve Yasar K.’yı kentteki hastanelere kaldırdı. Başından yaralanan Mehmet K. ve göğsünden yaralanan Meryem A.’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekibi, yaralıları ambulanslarla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Haber üzerine olay yerine giden ailenin akrabaları ve yakınları gözyaşı döktü.

(AA / İHA)

