Adana'da DEAŞ'a '29 Ekim' operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a üye olduğu öne sürülen kişilerin kent merkezindeki evlerine sabahın ilk saatlerinde operasyon düzenledi.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekiplerin de destek verdiği operasyonda bazı evlerin demir kapıları koç başlarıyla kırılarak girildi.

Evlerde arama yapan ekipler, örgüt üyesi olduğu iddia edilen çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

29 EKİM'DE SALDIRI HAZIRLIĞI İDDİASI



Operasyonda, 1’i kadın 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlıların, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda eylem hazırlığı içerisinde olduğu öne sürüldü. Zanlıların evinde çok sayıda cep telefonu ve cihat kitapları ele geçirildi.

Zanlıların Suriye’ye eleman temin ettiği de öğrenildi.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: DHA/İHA



