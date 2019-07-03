Adana'da DEAŞ operasyonu! Şafak vakti harekete geçtiler

Şafak vakti yapılan operasyonla zanlılar gözaltına alındı. İşte İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği o operasyon...

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü DEAŞ'le bağlantısı olan 6 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü ekiplerince, şafak vakti operasyon düzenlendi.

Özel harekat timlerinin de desteği ile eş zamanlı baskınlar yapıldı. Gözaltına alınan zanlılar adli tıp kurumundaki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.