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Adana'da DEAŞ operasyonu! Şafak vakti harekete geçtiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 07:40 | Son Güncelleme

Adana’da terör örgütü DEAŞ adına daha önceden çatışmalara katıldığı ve örgüt adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen aralarında yabancı uyruklu vatandaşlarında bulunduğu 6 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Şafak vakti yapılan operasyonla zanlılar gözaltına alındı. İşte İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği o operasyon...

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü DEAŞ'le bağlantısı olan 6 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü ekiplerince, şafak vakti operasyon düzenlendi.
Özel harekat timlerinin de desteği ile eş zamanlı baskınlar yapıldı. Gözaltına alınan zanlılar adli tıp kurumundaki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Gözaltına alınan zanlıların, Suriye'de terör örgütü DEAŞ adına çatışmalara katıldığı, örgüt propagandası, örgüt adına faaliyet ve örgüte eleman kazandırma suçlarından alındıkları öğrenildi. (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
adana DEAŞ terör

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