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Adana'da dehşet! 1'i çocuk 2 ceset bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2020 07:28 | Son Güncelleme

Adana'da Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalında, 15-16 yaşlarında erkek cesedi bulundu. Öte yandan Seyhan ilçesinde evde göğsünden vurulmuş halde bulunan kişinin, hayatını kaybettiği belirlendi.

Adana'da dehşet! 1'i çocuk 2 ceset bulundu

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Alihocalı Mahallesi yakınlarındaki EİAŞ'a ait hidroelektrik santralinden geçen sulama kanalında bir ceset olduğunu gören güvenlik görevlisi, durumu polise ve itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, 15-16 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu belirlenen cesedi çıkarmak için çalışma başlattı.

CANKUR ekiplerince çıkarılan ceset, kimliğinin ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

EVDE GÖĞSÜNDEN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Öte yandan merkez Seyhan ilçesi 100. Yıl Mahallesi 85141. Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanda duyulan silah sesi üzerine, olay yerine polis çağrıldı.

Ekipler, 3. kattaki eve girdiklerinde, yerde göğsünden vurulmuş halde bir erkek buldu. Olay yerine çağırılan sağlık ekipleri, kimliği öğrenilemeyen kişinin öldüğünü belirledi.

Yapılan incelemenin ardından ceset, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

TESLİM OLDU

Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen şüphelinin, karakola giderek teslim olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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