Adana'da dehşet anları! Eşi ve çocuğu içerdeyken evi ateşe verdi, 'Neden söndürüyorsunuz' diyerek itfaiyeye kurşun yağdırdı

Edinilen bilgiye göre olay, 26 Ekim Perşembe gece yarısı merkez Yüreğir ilçesine bağlı Başak Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, evli ve 1 çocuk babası 24 yaşındaki uyuşturucu müptelası Halil Çelik, uyuşturucu parası yüzünden eşi Ela (22) ile tartıştı. Bunun üzerine Çelik, eşi ve 1 yaşındaki oğlu İsa evdeyken evi ateşe verip evden çıktı.

"NEDEN EVİ SÖNDÜRÜYORSUNUZ" DEYİP KURŞUN YAĞDIRDI

Yangın, kısa sürede bütün evi sararken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, Halil Çelik'in eşini ve 1 yaşındaki oğlunu evden çıkarıp yangına müdahaleye başladı. Halil Çelik, bu sefer de sokağa tabanca ile girerek itfaiyeye ‘Neden evi söndürüyorsunuz’ diye bağırıp ateş açtı.

MERMİLER KIZ KARDEŞİNE İSABET ETTİ

Bu sırada tabancadan çıkan kurşunlar, Halil Çelik’in aynı sokakta oturan 14 yaşındaki kız kardeşi Kübra’ya isabet etti. Genç kız her 2 bacağına da isabet eden kurşunlarla yaralandı. Kız kardeşinin yaraladığını fark eden Halil Çelik ise olay yerinden kaçtı. Kız çocuğu ambulansla hastaneye kaldırılırken, tedavisinin ardından taburcu edildi. Yangında evin içi ise küle döndü ve kullanılamaz hale geldi.

HER YERDE ARANIYOR

Adana Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, önce evini yakan sonra da kız kardeşine dehşeti yaşatan Halil Çelik’i yakalamak için çalışma başlattı.

"OĞLUMU KURTARIN"

Anne Halime Çelik, oğlunun uyuşturucu batağında olduğunu söyledi. Çelik, “Benim okur yazarlığım yok ama oğlum uyuşturucu kullanıyor. Cebinden sürekli uyuşturucu hap çıkıyor. Önce evini yaktı, sonra da bizi öldürmeye çalıştı. Oğlum evini yaktı bunu görüp bağırdık ve itfaiyeyi çağırdık. İtfaiye geldi bir baktık ki oğlum sokağın başından silahı sıkmaya başladı. Aileyi öldürecekti. Kız kardeşine isabet etti. Ben 2 senedir işkence yaşıyorum. Ölüyorum şu anda. 1 çocuğum şeker hastası, 1 çocuğum cezaevinde. Bu da uyuşturucu kullanıyor. Ben oğlumun kurtarılmasını, tedavi olmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.

Ağabeyinin silahından çıkan kurşunlarla yaralanan Kübra Çelik ise yaşadığı dehşeti anlattı. Çelik, “Ağabeyimin kurtarılmasını istiyorum. Ağabeyim madde kullandığı için ben bu hale geldim. Okulumdan oldum. Benim şu anda okulda olmam gerekirken ben yataktayım. Ben ayağımı gördüğümde çok korktum. Benim bacağım yerine kafama da kurşun gelebilirdi. Orada hayatımdan olabilirdim” dedi.

Kaynak: İHA





