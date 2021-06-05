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Adana'da dehşet dolu gece! Kalaşnikof ve tabancayla dürümcüyü kurşunladılar

05.06.2021 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da bir grup şüpheli, hafif ticari araçla önüne geldikleri dürümcüyü kalaşnikof piyade tüfeği ve tabancayla kurşunlayıp, kaçtı.

Adana'da dehşet dolu gece! Kalaşnikof ve tabancayla dürümcüyü kurşunladılar

Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı'nda meydana geldi. Hafif ticari araçla kapalı olan dürümcünün öne gelen bir grup şüpheli, kalaşnikof piyade tüfeği ve tabancayla iş yerine kurşun yağdırıp, geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekibi, tüfeğe ait 6, tabancaya ait de 4 boş kovana rastladı. İş yerinde hasar oluşan olayın ardından ekipler, silahların daha önce terör ya da başka adli suçlara karışıp karışmadığını tespit etmek için boş kovanları toplayıp, kriminal laboratuvara götürdü.

Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana silahlı saldırı
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