Adana'da dehşet! Kahvede okey oynarken öldürüldü

Olay, saat 15.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesindeki Yüreğir Otogarı’nda meydana geldi. Otogarda uzun yıllardır değnekçi olarak çalışan Göksel Onmaz, iş yoğunluğu azaldığı için orada bulunan bir kahvede arkadaşlarıyla okey oynamaya başladı.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

İddiaya göre, bu sırada içeriye giren kimliği belirsiz bir kişi, tabancasını çıkararak Onmaz’a doğru ateş açtı. Başına kurşun isabet eden Onmaz, kanlar içinde yere yığılırken şüpheli kaçtı.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ... YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Çevredekilerin ihbarıyla otogara polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Onmaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayeti duyup otogara gelen Onmaz’ın yakınları sinir krizi geçirdi.

Onmaz’ın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, kaçan cinayet şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)



