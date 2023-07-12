HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Adana'da dehşet! Kahvede okey oynarken öldürüldü

Adana'da dehşet! Kahvede okey oynarken öldürüldü

12.07.2023 18:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da yaşanan dehşete düşüren olayda, otogarda değnekçilik yapan Göksel Onmaz (56), işe ara verdiği sırada kahvede arkadaşlarıyla okey oynarken kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabancayla başından vurularak öldürüldü.

Adana'da dehşet! Kahvede okey oynarken öldürüldü

Olay, saat 15.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesindeki Yüreğir Otogarı’nda meydana geldi. Otogarda uzun yıllardır değnekçi olarak çalışan Göksel Onmaz, iş yoğunluğu azaldığı için orada bulunan bir kahvede arkadaşlarıyla okey oynamaya başladı.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

İddiaya göre, bu sırada içeriye giren kimliği belirsiz bir kişi, tabancasını çıkararak Onmaz’a doğru ateş açtı. Başına kurşun isabet eden Onmaz, kanlar içinde yere yığılırken şüpheli kaçtı.

kahvede-okey-oynarken-olduruldu_7985_dhaphoto2

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ... YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Çevredekilerin ihbarıyla otogara polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Onmaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayeti duyup otogara gelen Onmaz’ın yakınları sinir krizi geçirdi.

kahvede-okey-oynarken-olduruldu_7985_dhaphoto3

Onmaz’ın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, kaçan cinayet şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
La Roche, CeraVe, Vichy... En sevilen cilt bakım ürünlerinde indirim zamanı! La Roche, CeraVe, Vichy... En sevilen cilt bakım ürünlerinde indirim zamanı!
Anahtar Kelimeler:
cinayet Adana okey

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oyuncak bebek zannetti! Başı olmayan cansız bedeni görünce şoke oldu

Oyuncak bebek zannetti! Başı olmayan cansız bedeni görünce şoke oldu

Prime Day'e özel %65'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Prime Day'e özel %65'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

100 saat durmadan ağlayacak! Dövündü, duygusal şarkı açtı

100 saat durmadan ağlayacak! Dövündü, duygusal şarkı açtı

Ayak masajı salonunda tamamen çıplak bir halde ölü bulundu

Ayak masajı salonunda tamamen çıplak bir halde ölü bulundu

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.