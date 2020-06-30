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Adana'da dehşet! Pompalı tüfekle eşini yaraladıktan sonra kızlarını öldürüp, intihar etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2020 19:30 | Son Güncelleme

Adana’nın Kozan ilçesinde Fatih Cengiz (40), evdeki pompalı tüfekle eşi Zahide, kızları Kader ve Husne Cengiz’i vurdu. Kader ve Husne Cengiz olay yerinde hayatını kaybederken, Cengiz başına dayadığı tüfeği ateşleyerek intihar etti.

Adana'da dehşet! Pompalı tüfekle eşini yaraladıktan sonra kızlarını öldürüp, intihar etti

Olay, Kozan ilçesine bağlı Ağlıboğaz Mahallesi Evşen Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle eşiyle tartışmaya başlayan Fatih Cengiz, evdeki pompalı tüfekle eşi Zahide ile kızları Kader ve Husne Cengiz’e ateş açtı. Silah seslerini duyan çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri, Kader ve Husne Cengiz’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Zahide Cengiz ise ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Fatih Cengiz’in, eşi ve kızlarını vurduktan sonra başına dayadığı aynı tüfeği ateşleyerek intihar ettiği belirlendi.

Cengiz ile kızları Kader ve Husne Cengiz’in cesetleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

10 YAŞINDAKİ OĞLU KAÇARAK KURTULMUŞ

Fatih Cengiz'in 10 yaşındaki oğlu Emre Cengiz'in olay yerinden son anda kaçarak kurtulduğu ortaya çıktı. Ara sokaklara kaçıp, yardım çığlıkları atan küçük Emre'nin seslerine çıkan mahallelinin polise haber verdiği, olay yerine gelen ekiplerin sokak ortasında Kader ve Hüsne Cengiz'in cenazeleriyle karşılaştığı öğrenildi.

EVE GİRİP BAŞINA ATEŞ AÇMIŞ

Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Hüsne ve Kader Cengiz'in hayatını kaybettiği belirlendikten sonra eve giren polis ekipleri, Fatih Cengiz'in de başına ateş açıp hayatını sonlandırdığını belirledi. (DHA)

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