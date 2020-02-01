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Adana’da dehşet veridi olay! Kara yolunda, parçalanmış kadın cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 07:42 | Son Güncelleme

Adana'da kara yolunda parçalanmış kadın cesedi bulundu. Kara yolunda trafik kesilmezken araçlar parçalanmış cesedin yanından ve kopan parçaların üzerinden geçti.

Olay, Ceyhan İlçesi Adana-Osmaniye kara yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, vatandaşlar yerde parçalanmış ceset görmesi üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yerde parçalara ayrılmış kadın cesedi buldu. Yapılan araştırmalarda kadının üzerinden çıkan kimlikte cesedin Mehtap Ateş (32) ait olduğunu belirlendi.

ARAÇLAR CESEDİN YANINDAN VE PARÇALARININ ÜZERİNDEN GEÇTİ

Kara yolunda bulunan cesede ait parçaların üzerinden çok sayıda araç geçerken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi almadı. Polis memuru yol kenarında çekim yapan gazetecileri cep telefonuyla görüntülerken, gazetecilerin olay yerinde bulunduğunu iddia ederek çalışmasına engel oldu.

Kendisine engel olan bir gazeteci ,polis memuruna, ”Olay yeri şeridini çek, araçlar geçiyor.” Diye cevap verdi. Polis ise “şerit çekerim” dedi. Ancak olay yerinde şerit çekilmedi, cesedin yanından ve parçaların üzerinden araçlar geçmeye devam etti.
Polis ekipleri olayın trafik kazası olabileceği belirtirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, parçaları ayrılmış Mehtap ateşin cesedi otopsisi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
adana ceset parçalanmış ceset kadın cesedi

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