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  4. ADANA'DA DEPREM! 25 Temmuz 2023 Adana'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay'dan da hissedildi

ADANA'DA DEPREM! 25 Temmuz 2023 Adana'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay'dan da hissedildi

25.07.2023 08:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem ile ilgili yapılan son dakika açıklamaları 25 Temmuz 2023 Salı günü vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Adana'da 5.5 şiddetinde deprem meydana geldiği aktarıldı. Sarsıntı Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay'dan da hissedildi. Birçok kişi "25 Temmuz 2023 deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" sorularına yanıt arıyor. İşte 25 Temmuz 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

ADANA'DA DEPREM! 25 Temmuz 2023 Adana'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay'dan da hissedildi

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 25 Temmuz 2023 Salı günü Adana başta olmak üzere yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden kişiler tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayımlanan son depremler listesini inceliyor. Peki, deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, 25 Temmuz 2023 Salı günü paylaşılan Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

ADANA'DA KORKUTAN DEPREM

Adana'da sabah saatlerinde 5.5 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi

SON DEPREMLER LİSTESİ! (25 TEMMUZ 2023 SALI)

2023.07.25 08:44:48 37.6065 35.9237 3.7 -.- 5.6 5.5 MINNETLI-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.07.25 07:05:39 38.2452 38.4502 15.0 -.- 1.9 -.- BEYDAGI-(MALATYA) İlksel
2023.07.25 06:42:18 36.2787 35.7673 20.8 -.- 1.9 -.- KALE-ARSUZ (HATAY) İlksel
2023.07.25 06:32:06 37.9355 36.1698 10.2 -.- 1.9 -.- EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.07.25 06:22:06 39.0150 30.1550 8.5 -.- 1.3 -.- OSMANIYE-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
2023.07.25 05:16:25 38.4580 37.2928 4.5 -.- 1.6 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.25 04:36:34 38.0797 37.7392 4.5 -.- 2.1 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.07.25 03:49:37 37.0453 36.0365 5.0 -.- 2.0 -.- AZIZLI-CEYHAN (ADANA) İlksel
2023.07.25 03:47:27 40.9360 31.6275 6.6 -.- 2.3 -.- YOGUNPELIT-YIGILCA (DUZCE) İlksel
2023.07.25 03:19:18 38.3832 37.3612 8.6 -.- 1.5 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.25 03:10:18 40.9562 32.8773 5.7 -.- 2.4 -.- YUREKOREN-OVACIK (KARABUK) İlksel
2023.07.25 03:09:56 37.9617 34.0120 9.0 -.- 1.9 -.- OBRUK-BOR (NIGDE) İlksel
2023.07.25 03:02:50 38.6975 37.3293 5.0 -.- 1.2 -.- KARAHISAR-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.07.25 02:40:41 38.4892 37.5830 5.1 -.- 1.9 -.- AKCATOPRAK-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.07.25 01:39:33 38.0618 37.6655 5.0 -.- 3.7 3.7 BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.07.25 01:26:53 38.0600 37.5422 6.4 -.- 1.8 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.25 01:05:49 36.2917 36.0980 11.3 -.- 1.4 -.- KARLISU-(HATAY) İlksel
2023.07.25 00:22:17 38.1478 37.7045 3.3 -.- 1.9 -.- ARMUTALAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.25 00:03:45 38.0777 36.4705 13.9 -.- 1.4 -.- MEHMETBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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