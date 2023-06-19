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ADANA'DA DEPREM! Adana'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, nerede? Osmaniye ve çevre illerden de hissedildi

19.06.2023 00:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da deprem haberleri son dakika gelişmeleriyle yakından takip ediliyor. 19 Haziran Pazartesi günü Adana'da bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, depremin, yerin 10.15 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi. Osmaniye ve çevre illerde yaşayan vatandaşlar sarsıntının detaylarını sorgulamaya başladılar. Peki, Adana'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, nerede? Osmaniye ve çevre illerden de hissedildi

ADANA'DA DEPREM! Adana'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, nerede? Osmaniye ve çevre illerden de hissedildi

Adana'da deprem meydana geldiği geldi. Yapılan açıklama sonrası Adana başta olmak üzere Mersin, Osmaniye ve Hatay gibi sarsıntı hissedilen şehirlerde yaşayan vatandaşlar Adana depremi için Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesini inceliyor. Adna'da 4.0 şiddetinde deprem meydana geldi. İşte, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılan Adana'da deprem açıklaması...

ADANA'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Adana'da 4.0 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 10.15 kilometre olarak açıklandı. Depremin TOPALLAR-SAIMBEYLI mevkiinde gerçekliği bildirildi.

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KANDİLLİ SARATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

2023.06.19 00:06:30 39.1183 40.2408 5.6 -.- 2.0 -.- KOCADAYI-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel
2023.06.18 23:59:21 37.8780 36.2675 1.6 -.- 3.9 4.0 TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.06.18 23:56:09 38.0538 36.4825 4.0 -.- 1.7 -.- CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.18 23:42:46 37.1542 38.4137 11.6 -.- 2.2 -.- 75. YIL-BOZOVA (SANLIURFA) İlksel
2023.06.18 23:40:22 36.0578 36.0623 5.8 -.- 1.5 -.- KARSIYAKA-(HATAY) İlksel
2023.06.18 23:37:01 38.1468 37.7808 2.6 -.- 1.6 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.06.18 23:33:59 38.8973 26.8140 11.3 -.- 2.8 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.06.18 23:23:10 38.5140 37.4392 7.5 -.- 1.6 -.- KARAOGUZ-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.06.18 23:13:06 38.0713 36.5460 10.8 -.- 1.1 -.- ORTATEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.18 22:58:26 39.6790 44.3602 5.0 -.- 1.8 -.- GUNGOREN-DOGUBAYAZIT (AGRI) İlksel
2023.06.18 22:49:59 38.1007 37.2107 5.6 -.- 1.6 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.18 22:24:21 40.2377 32.0652 8.3 -.- 1.7 -.- UREGIL-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2023.06.18 21:39:36 36.9627 29.3278 7.3 -.- 1.7 -.- GURSU-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2023.06.18 21:39:00 36.9437 29.3477 10.2 -.- 1.7 -.- GURSU-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2023.06.18 21:29:09 35.5898 33.4282 12.3 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel
2023.06.18 21:27:56 40.1175 43.4938 12.2 -.- 2.5 -.- ASAGIBASKOY-DIGOR (KARS) İlksel
2023.06.18 21:26:12 40.4092 29.0255 5.3 -.- 1.4 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.06.18 21:25:29 38.8267 26.9273 3.6 -.- 1.5 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.06.18 21:24:30 36.9652 29.2707 6.8 -.- 1.8 -.- ELMALI-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2023.06.18 21:22:57 38.3332 37.8330 5.7 -.- 2.5 -.- GURKAYNAK-AKCADAG (MALATYA) İlksel

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