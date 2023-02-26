Adana'da depremin ardından şimdi de başka bir endişe! "Büyük sıkıntı yaşıyoruz"

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilden birisi de Adana oldu. Depremlerin ardından Adana'da bu kez kuraklık endişesi ortaya çıktı. Kuraklık nedeniyle Kozan barajında su seviyesinin yüzde 28.1'e kadar düşmesi çiftçileri endişelendirdi. Kuraklık nedeniyle çekilen baraj suyu ve oluşan adacıklar havadan görüntülendi.

DEPREMİN ARDINDAN ADANA'DA KURAKLIK ENDİŞESİ

Kozan'da üretim yapan Atalay Özer konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı;

"ÜRETİMDE KURAKLIK NEDENİYLE BÜYÜK SIKINTI YAŞIYORUZ"

“Üretimde kuraklık nedeniyle büyük sıkıntı yaşıyoruz. İki gün önce mısır ekibi Çukurova’da başladı. İnşallah daha ileri boyutta bir kuraklık olmaz.

Ekim yaptık ama yağış olmaz ise ve baraj sulaması olmayacağı için üretimde sıkıntı yaşayacağız.

Havaların sıcak olması nedeniyle buğday boylanmadı ve başağa geçmesi durumu ile verimde düşüş olacak gibi.

Tarımda çok sulama gerektiren ürünlerde kısıtlama olması gerek gibi ya da kapalı sistem sulamaya geçilmeli.

Ancak kuraklığın olumsuz etkisini böylelikle en aza indirerek kuraklıkla mücadele edebiliriz"

(Kaynak: İHA)

