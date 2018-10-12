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Adana'da dolandırıldığını söyleyen pazarcının yaptıkları şaşkınlık yarattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 14:03 | Son Güncelleme

Adana'da Osman Aslan, kendisini dolandırdığını iddia ettiği kişiyi protesto etmek için, kamyonetinin üzerine çıkarak satın aldığı zeytin, salça ve sirkeleri etrafa saçarak, bağırdı. Tren garında Aslan'ı görenler şaşkınlık içinde olan biteni izledi.

Adana'da dolandırıldığını söyleyen pazarcının yaptıkları şaşkınlık yarattı

İddiaya göre, Adana'da peynir ve zeytinyağı satışı yaparak geçimini sağlayan 3 çocuk babası Osman Aslan(54), arkadaşı M.K.'ye 13 bin liralık zeytinyağı sattı. Aradan geçen süre içerisinde parasını alamayan Aslan, kredi kartlarını da ödeyemeyince mağdur oldu.

Bir yıldan beri parasını alamadığını iddia eden Aslan, kamyonetinin üzerine M.K.'nin kimlik fotoğrafıyla birlikte 'Bu şahıs beni dolandırdı' yazılı pankart astı ve eline aldığı hoparlör ile yaşadıklarını anlattı. Aslan, M.K.'nin oturduğu sokakta da aylarca dolaşıp dolandırıldığını anlattığını ifade etti.

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SATTIĞI ÜRÜNLERİ ETRAFA SAÇTI

Olayın ardından hala parasını alamadığını iddia eden Aslan, Tren İstasyonu önüne geldi. Pazarcılık yaparak geçimini sağladığını belirten Aslan, kamyonetinin üzerine çıkıp sattığı zeytin, salça ve sirkeleri etrafa saçıp hoparlörle bağırdı.

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Bu sırada, tren yolcuları eylem yapan Aslan'ı görünce cep telefonlarıyla görüntü ve fotoğraf çekti. Eylemin ardından yorgun düşen Aslan ise, ağaç gölgesine giderek oturdu. Olay yerine gelen polis ekipleri, Aslan'ı karakola götürdü. Ayrıca Aslan'a 'Çevreyi kirletmek, çevreyi rahatsız etme' suçlarından para cezası kesildi.

Belediye görevlileri ise, kirlenen yolu temizledi.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
adana dolandırıcı

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