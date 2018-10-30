Adana'da düğün salonunda dehşet! Bir anda silahını çekip kurşun yağdırdı!

Olay, Çukurova ilçesi Kurttepe Mahallesi Adnan Mendres Bulvarı üzerinde bulunan düğün salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akrabalarının düğününe gelen B.G, V.G ve Ö.G. arasında tartışma çıktı.

AKRABALARINA KURŞUN YAĞDIRDI

Tartışmanın büyümesiyle B.G akrabaları, V.G ve Ö.G’yi tabancayla vurarak yaraladı. Düğündeki diğer kişiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. B.G. ise düğün salonundan hızla kaçarak devriye atan polis ekiplerine teslim oldu. V.G. ile Ö.G. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ö.G.’in durumunun ağır olduğu öğrenildi. (İHA)



