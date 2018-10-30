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Adana'da düğün salonunda dehşet! Bir anda silahını çekip kurşun yağdırdı!

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2018 04:57 | Son Güncelleme

Adana’da düğünde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1’i ağır 2 kişi yaralandı. Saldırgan daha sonra devriye atan polis memurlarına teslim oldu.

Adana'da düğün salonunda dehşet! Bir anda silahını çekip kurşun yağdırdı!

Olay, Çukurova ilçesi Kurttepe Mahallesi Adnan Mendres Bulvarı üzerinde bulunan düğün salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akrabalarının düğününe gelen B.G, V.G ve Ö.G. arasında tartışma çıktı.

AKRABALARINA KURŞUN YAĞDIRDI

Tartışmanın büyümesiyle B.G akrabaları, V.G ve Ö.G’yi tabancayla vurarak yaraladı. Düğündeki diğer kişiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. B.G. ise düğün salonundan hızla kaçarak devriye atan polis ekiplerine teslim oldu. V.G. ile Ö.G. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ö.G.’in durumunun ağır olduğu öğrenildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
adana düğün Silahlı kavga yaralama

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