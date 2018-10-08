Adana'da düğünde bıçaklı sopalı kavga: 8 yaralı

Yüksekören Mahallesi'nde bir düğünde bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki grup birbirine sopa ve taşla saldırdı.

Kavgada 8 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralılar çevredeki vatandaşların araçlarıyla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olaya karıştığı değerlendirilen 2 kişi gözaltına alındı.

(AA)



