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Adana'da düğünde bıçaklı sopalı kavga: 8 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.10.2018 02:54 | Son Güncelleme

Adana'nın Kozan ilçesinde bir düğünde bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 8 kişi yaralandı.

Adana'da düğünde bıçaklı sopalı kavga: 8 yaralı

Yüksekören Mahallesi'nde bir düğünde bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki grup birbirine sopa ve taşla saldırdı.

Kavgada 8 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralılar çevredeki vatandaşların araçlarıyla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olaya karıştığı değerlendirilen 2 kişi gözaltına alındı.

(AA)

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