Adana'da düğünde bıçaklı sopalı kavga: 8 yaralı

Yüksekören Mahallesi'nde bir düğünde bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki grup birbirine sopa ve taşla saldırdı.
Kavgada 8 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.
Yaralılar çevredeki vatandaşların araçlarıyla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olaya karıştığı değerlendirilen 2 kişi gözaltına alındı.
(AA)
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