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Adana’da düğünde çıkan silahlı kavgada iki çocuk yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.07.2019 02:20 | Son Güncelleme

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde, bir düğünde çıkan kavgada, kalabalığın üzerine tabancayla ateş açılması sonucu Eren Çinçik (11) başından, Mustafa Soyarslan (15) ise omzundan vurularak yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde İstiklal Mahallesi’ndeki sokak düğününde meydana geldi. İddiaya göre, düğünde kimliği belirsiz kişiler, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

RASTGELE ATEŞ AÇTI

Tartışmanın büyümesi üzerine bir kişi, tabanca ile kalabalığın üzerine rastgele ateş açtı. Bu sırada kalabalık içinde bulunan Eren Çinçik başından, Mustafa Soyarslan da omzundan yaralanırken, silahı kullanan şüpheli ise kaçtı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslar ile Tufanbeyli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Çinçik, buradan Kozan Devlet Hastanesi’ne, ardından da Adana Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Olaya karışan şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

(DHA)

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adana düğün Silahlı kavga

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