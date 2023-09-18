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  4. Adana'da düğünde ortalık karıştı! Salonda başlayan kavga sokakta devam etti

Adana'da düğünde ortalık karıştı! Salonda başlayan kavga sokakta devam etti

18.09.2023 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da aralarında husumet bulunan akrabalar, bir düğünde karşı karşıya geldi. Karşılıklı atışmayla başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Salonda başlayan kavga sokağa taştı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler kalabalığı dağıtırken kavgada 6 kişi yaralandı.

Adana'da düğünde ortalık karıştı! Salonda başlayan kavga sokakta devam etti

Olay, gece saatlerinde Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'ndeki düğün salonunda meydana geldi. Aralarında husumet olan akrabalar, düğünde karşı karşıya geldi. Karşılıklı atışmayla başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Salondan çıkan kalabalık grup, sokakta tekme tokat kavgaya devam etti.

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ZOR ANLAR YAŞADILAR

Kadın ve çocukların tedirgin olduğu kavgayı ayırmak isteyenler de zor anlar yaşadı.

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6 KİŞİ YARALANDI

İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya müdahale etti. Polis merkezine götürülen taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu. Taraflardan 6 kişinin hafif yaralandığı olayla ilgili inceleme başlatıldı. Kavga anları, çevredekilerin cep telefonuyla görüntülendi.

Kaynak: DHA

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Adana düğün kavga

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