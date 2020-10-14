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Adana'da elektrik direğinde intihar girişimi! Gören telefona sarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.10.2020 17:51 | Son Güncelleme

Adana’da, intihar etmek için elektrik direğine tırmanan Ömer İ. (34), elindeki bıçakla da kendisine zarar verdi. Ömer İ., polislerin uzun uğraşları sonrası ikna edilerek aşağı indirilirken, çevredekiler yaşananları cep telefonlarıyla görüntülediler.

Adana'da elektrik direğinde intihar girişimi! Gören telefona sarıldı

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Sucuzade Mahallesi Bahçelievler Caddesi’nde meydana geldi.

Alkollü olduğu öne sürülen Ömer İ., henüz bilinmeyen nedenle yol kenarında bulunan elektrik direğine tırmandı. Ömer İ.’nin intihar edeceğini düşünen çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
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Ömer İ.’nin elektrik tellerine müdahale etmeye çalışması üzerine, caddedeki elektrik akımı kesildi. Elektrik direği üzerinde ayağa kalkan Ömer İ., elindeki bıçağı çıkararak kendine zarar vermeye başladı. İtfaiye ekipleri, Ömer İ.’nin aşağı atlaması ihtimaline karşı direğin altına branda kurdu. Çevredekiler bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntülemeye çalıştı.
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POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Olay yerine gelen polis ekiplerinin uzun süre ikna etmeye çalıştığı Ömer İ., bir süre sonra aşağı indi. Elindeki bıçak alınan Ömer İ., sağlık görevlilerince yapılan tedavisinin ardından ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.
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DHA

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